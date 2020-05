Tak trochu ospalé a poklidné město doslova burácelo životem plným zážitků, někdy skandálů, ale také finančním blahobytem. Vydělávali všichni.

Filmoví fanoušci, hltající projekce do bezvědomí, hotely plné návštěvníků, obchody, restaurace, živnostníci i obchodníci, a také město samotné. Letos z toho není nic. Jiří Bartoška neoznámí, že zahajuje 55. ročník filmového festivalu, nezapálí si svou festivalovou cigaretu, nepřivítá žádnou superstar a kolonády nebudou zavaleny korzujícími lidmi, kteří prostě jen tak nasávají skvělou atmosféru. Co se před lety nepovedlo Golemovi, jenž tvrdohlavě hodlal festival přemístit do Prahy, to dokázal zákeřný koronavirus. Festival zrušil. A můžeme jen doufat, že se zakousl jen do letošního ročníku MFF. Protože ztráty budou obrovské. Jenom v karlovarské pokladně dokázal tenhle čínský rozpínavý zmetek a zabiják udělat díru velikosti tisíce jáchymovských tolarů. Tak si držme palce, aby 2. července příštího roku mohl Jiří Bartoška oznámit, že festival zahajuje. A bez roušky si zapáliti tradiční cigáro.

Ivana Kalinová, redaktorka Karlovarského deníku