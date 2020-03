Jak ale uvedla mluvčí krajské hygienické stanice Michaela Zajíčková, od středy přibylo osob, které byly na virus testovány. „Do současné doby prodělalo testování sedm lidí. Výsledky u čtyř z nich byly negativní, na tři stále čekáme,“ konstatovala Zajíčková. Dodala, že v karanténě jsou stále jen čtyři lidé, kteří pobývali v severní Itálii. Karanténa jim skončí 11. března. Hygienická stanice zveřejnila na stránkách telefonní čísla, na nichž mohou lidé konzultovat přímo s hygieniky svou aktuální situaci. Od včerejška jsou to čísla na mobilní telefony: 728 650 142, 728 650 242.

„V telefonátech se spíše snažíme lidi uklidnit. Znovu připomínám, že pokud někdo byl na prázdninách v Alpách, ještě to neznamená, že by musel být vyloučen z kolektivu. Rodiče, kteří byli v těchto oblastech, nám přitom zodpovědně volali a ptali se, co mají dělat,“ upozornila. Původní seznam rizikových míst už od středy neplatí. Státní zdravotní ústav prostřednictvím stránek WHO odkazuje už na celé země s komunitním přenosem COVID-19.