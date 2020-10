Lidé na sociálních sítích například uvádějí, že se mohli nakazit v ordinaci manželky náměstka Tomáše Trtka, která je praktická lékařka. Náměstek ale okamžitě zůstal doma a právě jeho manželka, praktická lékařka, ho poslala na covid test, který vyšel pozitivní.

„Danou nemocí jsem se musel nakazit při výkonu funkce náměstka. I přes omezení úředních hodin je na úřadě značná fluktuace lidí,“ řekl náměstek. Dodal, že na magistrátu se tímto virem někteří zaměstnanci už nakazili. „Byla tudíž jen otázka času, kdy onemocní další lidé. Proto jsem zažádal o test, i když jsem žádné vážné příznaky neměl. Byla to prostě jen prevence. Když jsem zjistil, že testy vyšly pozitivně, okamžitě jsem vše nahlásil primátorce Ferklové, abychom vzniklou situaci operativně řešili a předešli dalšímu šíření nákazy,“ uvedl Trtek s tím, že on sám rozhodně nebyl tím, kdo covid na magistrát zavlekl. „Bohužel jsem se následně dozvěděl, že ne všichni, kteří už dávno přede mnou pociťovali příznaky nachlazení či virózy, zůstali doma a kontaktovali lékaře. Jen včasným zásahem mé ženy jsme předešli dalšímu šíření viru. Upřímně všechny žádám o dodržování covid bezpečnostních pravidel,“ konstatoval. „Chci ujistit pacienty své manželky, že k její nákaze došlo přes moji osobu, a nikoli v ordinaci. Její zdravotní stav se lepší a věří, že se do ordinace brzy vrátí,“ zdůraznil.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové, která také zažádala o test na covid, se práce ve vedení města nezastavila. Politici společně komunikují on-line. Podle opozice je město karanténou vedení paralyzováno, ale není to katastrofa. „Řízení chodu města bude složité, ale 10 dnů se díky technologiím dá zvládnout,“ řekl zastupitel Petr Kulhánek (KOA). Podle Pirátů se jednání do on-line prostoru dají převést takřka okamžitě. „Fungujeme takto zcela běžně. Na stav digitalizace města, tak aby lidé nemuseli chodit na úřad, jsme upozorňovali už na jaře. Bohužel od té doby jsme příliš nepokročili,“ uvedl zastupitel Jindřich Čermák.