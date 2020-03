„Operativně celou situaci řešíme. Je potřeba myslet i na rodiče, aby uzavření škol zvládli,“ reagovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, která od rána předsedá mimořádnému jednání karlovarského zastupitelstva.

Ředitel KV Areny Roman Rokůsek už oznámil, že ruší například dubnový koncert Michala Hrůzy, který se měl konat v míčové hale. Ještě minulý týden se uvažovalo o zákazu akcí nad 5 tisíc lidí, Rokůsek na to reagoval, že by v takovém případě prodali vstupenky na hokejová utkání do tohoto limitu. Nyní se ale situace změnila. „Nemá smysl prodávat lístky na akce v KV Areně v omezeném množství do sta kusů. Utkání budou muset být bez diváků. Záleží na rozhodnutí hokejové extraligy, zda za těchto okolností vůbec nějaké zápasy budou,“ konstatoval ředitel KV Areny.

Nařízení se týká samozřejmě i Městského divadla v Karlových Varech. „Čekám na oficiální stanovisko. Zřejmě ale půjdeme tou cestou, že představení přesuneme. U nás jsou všechna představení nad sto diváků, prodávat vstupenky do sta kusů je vyloučené,“ reagovala ředitelka divadla Dana Neumannová.