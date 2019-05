V sobotu se tak stalo. Kostel totiž dostal tři chybějící zvony – Krista, Marii a Josefa, které zničili fašisti za druhé světové války. V kostelu tak zůstal jen umíráček Barbora.

„O to, že kostel může opět zvonit, se zasloužil především náš nový kněz Romuald Štěpán Rob. Ten sem přišel v roce 2015, o rok později nechal na kostele obnovit hodiny a další rok později nechal vyhlásit sbírku na nové zvony,“ uvedl šéf farní rady v Rybářích Pavel Cink.

Sbírka trvala jen dva roky, skládali se na ni farníci z celé České republiky a vybrali v ní dva a půl milionu korun. „Je to zázrak, že se to podařilo tak rychle. Všichni z toho byli překvapeni, a to i v Německu, kde se zvony odlévaly,“ konstatoval Cink.

Rybářský kostel, který byl vysvěcen v roce 1906, přišel poprvé o zvony už během první světové války. A nové se sem vrátily až v roce 1926.

Proto byla sobotní akce tak mimořádnou událostí nejen pro místní, ale i pro samotnou Římskokatolickou církev. Zúčastnily se jí stovky lidí, kteří nejdříve přihlížely slavnostnímu posvěcení zvonů, pak jejich náročnému vyzdvižení do věže pomocí jeřábu, a nakonec se zúčastnily slavnostní mše.