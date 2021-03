Deník na návštěvěZdroj: Deník

I samotnou rekonstrukci krize zbrzdila, práce měly být totiž hotovy už na podzim loňského roku. "Jenomže se k nám kvůli covidu nedostali dělníci z Ukrajiny, které měla zhotovitelská firma nasmlouvané. Trvalo to 88 dní, než opět mohli začít pracovat," uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Náročná rekonstrukce kostela začala už v roce 2018. Objekt, který je kulturní památkou od roku 1958, získalo město do svého majetku před deseti lety převodem od Římsko-katolické církve. "Získali jsme ho zdarma a současně s ním také veškerý mobiliář, tedy i obrazy či oltář. Podmínkou převodu, který byl zdarma, bylo zachování liturgických obřadů. S těmi samozřejmě počítáme i nadále. Kostel zároveň bude sloužit i jako kulturní centrum, například pro pořádání různých výstav, ale i koncertů. Faktem totiž je, že privatizací Hotelu Praha přišel Boží Dar o jediný kulturní sál ve městě," vysvětlil božídarský starosta. Právě na pořádání různých akcí myslelo vedení města důkladně, a tak bude mít kostel svaté Anny dokonce podlahové vytápění. "Aby mohl být kostel využíván celoročně, nemůže v něm být zima. Velmi chladno v něm bývá v létě, natož v zimě. Vlhko a chlad navíc nesvědčí ani obrazům, které tu mají být vystavěny. Proto jsme pořídili tepelné čerpadlo, díky němuž bychom mohli dosáhnout slušných teplot, alespoň deseti stupňů, i během zimních měsíců. Vytopit kostel není snadné, protože není zateplen," vysvětlil Horník.

Velmi nízké teploty byly i důvodem zchátrání vůbec prvního kostela, který v Božím Daru stál. Ten byl dřevěný, postavený v první polovině 16. století, ale materiál nebyl schopný odolávat drsnému prostředí Krušných hor. Na stejném místě byl na konci 16. století postaven nový kostel, který ovšem v 18. století vyhořel. Dnešní kostel svaté Anny byl dokončen v roce 1771. Svatostánek ovšem začal chátrat, a tak musel být v 60. letech minulého století uzavřen a dokonce měl být zbourán, proti čemuž se zvedla mezi místními obyvateli vlna nevole.

"Počítáme s tím, že ve spodní části kostela by měly být panely mapující historii objektu. V podkroví by pak měla být výstavní síň, kde budeme prezentovat všechny artefakty, které se v kostele našly. V podlaze podkroví bude velké prosklené okno, díky němuž lidé budou moci nahlédnout do konstrukce památky a uvidí tak ojedinělé žebroví chrámové lodi," pokračoval starosta.

Rekonstrukce stále přibližně padesát milionů korun, o pár milionů ji prodražila dřevomorka. Z většiny byla hrazena z dotačních prostředků, například i z Přeshraničního fondu Česko - Sasko, z něhož město získalo 31,5 milionů korun. Samotnou finanční kapitolou je restaurování mobiliáře včetně hlavního oltáře a bočních oken.

Původně se měl nově zrekonstruovaný kostel, který už je zkolaudovaný, otevřít vloni na první adventní neděli a mezi významnými osobnostmi nechyběla ani taková jména, jako je emeritní biskup František Radkovský či plzeňský biskup Tomáš Holub. "Mělo to být i součástí oslav k 30. výročí osamocení města Boží Dar, bohužel se tak kvůli pandemii nestalo. Ideálním novým termínem by byl svátek svaté Anny, který připadá na 26. července, a v rámci tohoto dne pořádáme každý rok Svatoannenskou pouť," dodává starosta Horník.