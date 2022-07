Těmi hlavními tak zůstává karlovarské koupaliště Rolava a to ostrovské, které prošlo velkou rekonstrukcí. Nabídku v posledních letech rozšířil například venkovní bazén karlovarské KV Areny a také znovuotevřený bazén v Thermalu. Oblíbenou lokalitou je mezi lidmi i koupaliště v Nové Roli a Velký Rybník.

Podstatnou zprávou je, že jen málokde se za vstup platí. Cena vstupného se i navzdory markantně rostoucím nákladům od minulého léta příliš nezvýšila.

Redakce zmapovala situaci na Rolavě, v Ostrově, v Nové Roli, v KV Areně a na Velkém Rybníku. Zjišťovala, jak je to se vstupným, kolik stojí pivo, Kofola a hranolky s kečupem.

Rolava: Návštěvníci volnočasového areálu jsou už dlouhé roky zproštěni od vstupného. „Velkou plzeň nabízíme letos za 48 Kč, půllitrovou kofolu za 40 korun. Místo hranolek nabízíme smažené chipsy. Porce stojí 55 korun,“ hlásila servírka v bistru na Rolavě a dodala, že pivo od loňska zdražilo o tři koruny, jídlo o pět až deset korun.

KV Arena: Cena vstupného do venkovního bazénu KV Areny se od minulého roku nezměnila. Stále tak platí, že celodenní vstupenka pro dospělého stojí 160 korun, děti do 15 let platí polovinu. „Velkou plzeň nabízíme za 50 korun, kofolu nemáme, místo toho čepujeme limonádu – půllitr vyjde na 35 korun. Hranolky s kečupem u nás stojí 49 korun,“ informovala obsluha baru KV Areny.

Ostrovské koupaliště: Areál prošel za poslední měsíce radikální a nákladnou změnou. I přesto ovšem návštěvníci zaplatí jen o 10 až o 20 korun více než v předchozí sezoně. Dospělí a dítě vyšší než 140 centimetrů utratí za celodenní vstupné 80 korun, nejmenší děti mají vstup zdarma, ty v rozmezí výšky od 110 centimetrů do 140 platí 40 Kč. „Čepujeme Redix značky Budwar. Velká desítka u nás stojí 35 korun. Místo kofoly máme v nabídce citronádu, půllitr vyjde na 28 korun. Porce hranolek s kečupem pak stojí 45 korun,“ uvedl provozovatel koupaliště Tomáš Pilný.

Koupaliště v Ostrově.Zdroj: Deník/Zdeněk Hnízdil

Nová Role: Ačkoliv má novorolské koupaliště parametry toho oficiálního, ani zde lidé za vstup neplatí. Bar na pláži tu teprve první sezonu provozuje Michaela Huláková. „O proti původnímu nájemci jsme pití a jídlo pro letošek zdražili tak o dvě koruny. Velkou plzeň čepujeme za 43 korun, půllitrovou kofolu za 28, hranolky máme za 40,“ prozradila nájemkyně, která doufá, že na koupališti vydrží dlouho.

Velký Rybník: Vodní plochu na Velké Rybníku mají lidé velmi rádi, vstup se tu neplatí. K dispozici jsou tu lidem hned dvě občerstvení, která mají v podstatě shodné ceny. Jedno je Na Hrázi, druhé U Páji. „Pivo jsme o proti loňsku zdražili o čtyři koruny. Velká plzeň tak stojí letos 49 korun. Velká kofola, v našem případe 0,4 litru, stojí 34 korun. Hranolky máme za 43 korun,“ dodal Vlastimil Borovička z hospůdky Na Hrázi.

Mezi další oblíbené vodní plochy ke koupání na Karlovarsku se řadí samozřejmě také Děpoltovice a řada těch menších, jako třeba Jáma v Otovicích, zatopený lom Jimlíkov a třeba také takzvaný Kolovák u letiště.