Lázeňské město Karlovy Vary po mnoha letech zahájilo ještě před letními prázdninami opět měření kvality ovzduší. Deník už informoval, že tři zařízení nechalo ale město umístit jen do lázeňského území, nikoliv do zatížených frekventovaných lokalit, protože naměřené hodnoty mají posloužit hlavně pro Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád do její výroční zprávy. Radnice slibovala, že data budou zveřejňována i pro laickou veřejnost. Lidé je potřebovali během uplynulého víkendu, kdy se kouř z požáru průmyslového areálu v Tisové šířil napříč Karlovarským krajem, ale nic nenašli. A nepodařilo se to ani redakci Deníku.