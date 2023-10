Velmi kuriózní případ řešili tento týden zaměstnanci z vodácké půjčovny Dronte ve spolupráci s policií v Karlových Varech. Jeden ze zákazníků chtěl totiž na lodi odplout až do Ústí nad Labem a když mu to nebylo dovoleno, pokusil se ji ukrást a uháněl s ní po proudu pryč.

Šestatřicetiletý muž si v půjčovně vodáckého vybavení vzal kánoi a chtěl odplout do Ústí nad Labem. Po pár stech metrech se převrátil. | Foto: PČR

„Stalo se to tento týden u nás na našem místě poblíž katastrálního úřadu,“ potvrdil majitel půjčovny Bohumil Pražák. Jak upřesnil mluvčí policie Jan Bílek, k záležitosti došlo ve středu 4. října kolem čtrnácté hodiny. Do půjčovny Dronte přišel šestatřicetiletý muž. „Ten měl jednomu ze zaměstnanců sdělit, že by si chtěl vypůjčit loď, jelikož musí odplout do Ústí nad Labem. Poté si chtěl loď zakoupit, přičemž mu bylo sděleno, že loď si zde koupit nepůjde. Zaměstnanci přišlo chování šestatřicetiletého muže zvláštní, a tak věc oznámil na linku 158,“ líčil událost mluvčí Bílek.

Během doby, než na místo dorazila policejní hlídka, využil šestatřicetiletý muž nepozornosti a bez svolení se zmocnil jedné z kánoí. „Vzal si také plovací vestu a pádlo a začal plout po proudu řeky Ohře. Zaměstnanec muže začal sledovat podél řeky na jízdním kole. Šestatřicetiletý muž se po několika set metrech ale převrhl u levého břehu. Zde na něj čekala policejní hlídka,“ doplnil mluvčí.

Šestatřicetiletý muž si v půjčovně vodáckého vybavení vzal kánoi a chtěl odplout do Ústí nad Labem. Po pár stech metrech se převrátil.Zdroj: PČR

Podle informací Deníku se muž ničeho nezákonného nedopustil. Důvodem, proč se takto podivně choval, měla být jeho psychika. Jak dodal mluvčí Bílek, policisté záležitost uzavřeli jako přestupek a jednání muže oznámili příslušnému správnímu orgánu pro jeho došetření.