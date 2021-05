Karlovarský kraj se snaží získat nové praktické lékaře. Vyhlásí proto dotační titul na podporu vzniku nových nebo na obnovu zaniklých ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost ve vybraných lokalitách v Karlovarském kraji. V krajském rozpočtu je na tyto dotace připraven 1 milion korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

„Přesto, že není v kompetencích kraje zajišťovat primární zdravotní péči, to musí v první řadě zdravotní pojišťovny, snažíme se prostřednictvím nového dotačního titulu pomoci obcím, které se potýkají s nedostatkem praktických lékařů a pediatrů. V Karlovarském kraji se jedná o dlouhodobý problém, který řešíme nad rámec svých povinností. Cílem dotačního titulu je zajistit zdravotní péči i v menších obcích a odlehlejších částech regionu, kde by postupně mohlo docházet k jejímu omezení, a to zejména kvůli věku praktiků, kteří v těchto místech v současné době ordinují,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.