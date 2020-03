"Na základě rozhodnutí státu jsou tyto ochranné pomůcky určeny pouze pro Karlovarskou krajskou nemocnici a pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje. Vedení kraje rozhodlo, že ze svých zásob dále uvolní 1320 kusů respirátorů pro praktické lékaře v celém regionu, po 100 kusech získají příspěvkové organizace kraje v oblasti sociálních služeb a terénní pečovatelské služby. Dalších 230 kusů pak kraj rozdělí mezi zařízení následné lůžkové péče (LDN). V rezervě kraje zůstane 500 kusů respirátorů," informovala v sobotu mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

ORDINACE BUDOU ZÁSOBIT HASIČI

Do nemocnic a záchranářům dopraví zásilku respirátorů zaměstnanci krajského úřadu, ordinace praktických lékařů začnou v pondělí 16. března zavážet krajští hasiči. „Dodávka respirátorů od ministerstva zdravotnictví je skutečně výhradně určena pro nemocnice a záchranku, ale my si uvědomujeme, že respirátory potřebují také praktičtí lékaři, kteří jsou denně v kontaktu s nemocnými pacienty. Proto kraj ze svých zásob uvolní respirátory i pro ně, pro lékařské pohotovostní služby, pro sociální služby a zařízení následné lůžkové péče. To, že jsme se předzásobili, se ukázalo jako velmi prozíravé, můžeme alespoň částečně poptávku po ochranných pomůckách uspokojit. Rád bych také zdůraznil, že jde o teprve první vlnu, další zásilku očekáváme příští týden,“ upřesnil hejtman Petr Kubis.

Respirátory řešila také na své mimořádné schůzi bezpečnostní rada kraje, která zasedala v pátek.

PŘECHOD V POMEZÍ

Na ní se řešil nejen nákup zdravotnických pomůcek, ale také uzavření hranic či situace v hotelích, Karlovarský kraj je na turismu závislý. V kraji je stále otevřen jen přechod v Pomezí nad Ohří. Podle informací krajského policejního ředitele Petra Macháčka bude tento hraniční přechod otevřen 24 hodin a 7 dní v týdnu. „Ve Vojtanově bude přechod v provozu od 5 hodin ráno do 23 hodin večer. Do republiky budou moci přicestovat jen Češi a cizinci s trvalým pobytem a pobytem delším než 90 dnů. Ze země do Německa se v našem kraji dostanou jen ti, na které myslí výjimka stanovená vládou a nařízením obecné povahy ministra vnitra, tedy pendleři pracující v dosahu 100 kilometrů od hranic. Ve spolupráci s hasiči, celníky budeme pokračovat jako dosud. Na přeshraničních stezkách a cyklotrasách chceme se samosprávami domluvit umístění takových technických prostředků, které by bránily přechodu. V jedné denní směně trvající 24 hodin se vystřídá na hranicích v našem kraji 80 policistů,“ upřesnil Petr Macháček.

LÁZNĚ DOPORUČENÉ LÉKAŘI MAJÍ VÝJIMKU

Na kraj se také obracejí hoteliéři a provozovatelé wellness služeb s dotazy, zda mohou své provozy nechat otevřené. „Zatím platí, že v případě, kdy jsou poskytovány takové služby jako lázeňská léčebně rehabilitační péče na základě indikace lékaře a pod jeho dohledem, nevztahuje se pak na tyto provozy zákaz, jako je to v případě wellness služeb. V místě však smějí být jen pacienti daného zařízení a vždy je nutné dodržovat pravidlo přítomnosti maximálně 30 lidí včetně personálu,“ dodal hejtman Petr Kubis.

DVĚ SANITKY BUDOU DĚLAT DOMÁCÍ ODBĚRY

Od úterka vyjíždí do terénu sanitní vůz, který vysílá hygienická stanice pro domácí odběry na přítomnost koronaviru. Namísto jedné odběrové skupiny budou počátkem příštího týdne v terénu dvě skupiny. „V současnosti vyjížděla jedna odběrová skupina z Karlových Varů, nyní bude mít druhá stanoviště v Chebu, k dispozici budou tedy celkem 2 sanity se sestřičkami z karlovarské a chebské nemocnice, které budou provádět odběry. Zmenší se tak území, po němž zatím jezdila jedna skupina a počet odběrů by se mohl navýšit na 30 a více za den,“ vysvětlil krajský radní Jan Bureš.

Veškeré další informace mohou zdravotníci sledovat na stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz. Nová informační linka Karlovarského kraje ke krizovým opatřením v souvislosti s nouzovým stavem: 601 214 174 denně od 8.00 do 15.00 hodin.