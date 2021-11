Rada Karlovarského kraje už schválila návrh rozpočtu, který krajským zastupitelům předloží na jednání 13. prosince. Kraj by měl podle radních v příštím roce hospodařit s příjmy ve výši 7,996 miliardy korun, výdaje budou dosahovat 9,491 miliardy korun.

Část celkových příjmů a výdajů přitom zahrnuje 4,800 miliardy korun účelových dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé výdaje v regionálním školství. Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu ve výši 1,496 miliardy korun tvoří náklady na předfinancování a spolufinancování projektů s dotací z EU a z národních zdrojů. V provozních prostředcích kraj plánuje dosáhnout mírného přebytku ve výši 68 milionů korun.

„Tradičně počítáme s předfinancováním a spolufinancováním akcí s evropskými dotacemi a s příspěvkem ze státního rozpočtu. Právě kvůli nim vzniká projektový schodek, ale předfinancované investice jsou následně uhrazeny z EU a od státu. Týká se to například rekonstrukcí krajských silnic, modernizace domovů pro seniory a podobně. Díky úsporám, na kterých jsme se dohodli s odbory krajského úřadu, bude plánovaný provozní rozpočet mírně přebytkový. Procházíme nelehkým obdobím vzhledem k rostoucím cenám energií a dalších položek, proto jsme se snažili nastavit rozpočet s maximální zodpovědností,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek (STAN).

Na spolufinancování velkých projektů může kraj čerpat finance ze schváleného úvěrového rámce na léta 2022 až 2025. Zatím jej ale nebylo nutné použít. „Neznamená to, že bychom neinvestovali, nebo investice omezovali. Dokončili jsme všechny plánované akce, další budou pokračovat v příštím roce a zahájíme nové. V roce 2022 by měla dospět do finiše revitalizace chebské nemocnice, další etapou bude pokračovat obnova Císařských lázní v Karlových Varech, projektovat začneme nový urgentní příjem v sokolovské nemocnici, rekonstruovat se bude část pavilonu D Nemocnice Sokolov,“ upřesnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek (Místní).

Vedení Karlovarského kraje počítá s tím, že hospodaření za letošní rok 2021 skončí přebytkem.