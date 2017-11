Kraj podpoří malé a střední dopravce

Karlovarský kraj - Autobusové linky na Bochovsku, Tepelsku a Toužimsku by měli obsluhovat výhradně malí a střední dopravci.

Alespoň taková je představa Karlovarského kraje, který je hodlá podporovat do výše 20 procent z nákladů na dopravní obslužnost. Podle hejtmanky Jany Vildumetzové to legislativa připouští. Samozřejmě že je ovšem nutné jednotlivé linky řádně „vysoutěžit“. Nabídku zveřejní kraj ve věstníku a vyčká na nabídky dopravců. Nové smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti by měly platit od 1. ledna roku 2019. Tendry budou vyhlášeny i pro zbylé území kraje a rovněž pro dopravce na železnici.