Kraj podpořil město v boji proti obchodu s chudobou

Karlovarský kraj – Město Sokolov zavedlo opatření obecné povahy, podle něhož nebudou moci obyvatelé problémových částí města získat doplatek na bydlení. Karlovarský kraj podpořil přípravu opatření, pomáhal městu s nalezením přijatelného řešení a chystá další kroky, aby zamezil obchodu s chudobou nejen v Sokolově.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Na dávku nebudou mít nárok ti, kteří se nově budou chtít přistěhovat do tří lokalit, kde se nabízejí byty s neúměrně vysokým nájemným placeným sociálně slabými z doplatku na bydlení. „Musím velmi ocenit, že se na zavedení opatření shodlo celé vedení města, považuji to za velmi dobrý krok. Doplatek na bydlení přestane být zdrojem zisku podnikatelů s byty, kteří vydělávají na sociálně slabých. Jen mě překvapily informace o tom, že na řešení problémů město zůstalo samo,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Zdůraznil, že naopak, kraj okamžitě zareagoval na dopis sokolovské místostarostky Renaty Oulehlové s vysvětlením situace. „Od počátku společně s vedením města hledal cestu, jak zamezit přílivu nepřizpůsobivých osob, které se stěhují do předražených pronájmů právě v Sokolově. Svolali jsme na krajský úřad velké jednání za účasti poslanců, zástupců ministerstva práce a sociálních věcí, úřadu práce, velkých zaměstnavatelů i představitelů ostatních regionů,“ poznamenal Kubis.

Podotkl, se diskutovalo o nedostatcích zákona o sociálním bydlení, který se připravoval, o možnosti vydání opatření obecné povahy, jež umožňuje novela zákona o hmotné nouzi, i o tom, jak zamezit přemístění nepřizpůsobivých do míst, kde opatření platit nebude.

„Kraj také domluvil schůzku s vedením Úřadu práce ČR a Svazu měst a obcí, jež bylo nápomocno při přípravě konkrétního opatření. Toto téma se stalo i hlavním motivem zářijové debaty v rámci projektu Road Show – My a naše bezpečnost, kterou jsme po dohodě s organizátory směřovali právě do Sokolova,“ konstatoval Kubis.

Karlovarský kraj také předloží po ustavení nové sněmovny zákonodárnou iniciativu, která řeší zrušení doplatku na bydlení celoplošně, tedy s možností rozšířit platnost na území celé České republiky. „Samozřejmě ale chceme zajistit, aby to nepostihlo ty občany, kteří skutečně nemohou pracovat, ať už jde například o matky samoživitelky, nebo lidi před důchodem, kteří marně shánějí práci,“ dodal Kubis. Zároveň také nabídl součinnost Karlovarského kraje i s dalšími městy, kde by podobný problém eskaloval.

Jako jedno z prvních měst v ČR nebude Sokolov vyplácet sociální dávku doplatek na bydlení ve třech problémových lokalitách. Vedení města přiznalo, že zvažovalo celoplošný zákaz v Sokolově. Nakonec vybrali společně s dalšími orgány tři lokality. Jde o tyto: Do první spadají ulice Heyrovského, Hornická a Sokolovská. Druhá je Nádražní, Sv. Čecha a U Divadla. A do třetice jde o Jelínkovu, Kosmonautů, Švabinského a Závodu míru. Opatření se týká nově příchozích lidí do zmíněných lokalit.