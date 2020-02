Představitelé Karlovarského kraje se rozhodli pomoci Číně, odkud se šíří nebezpečný koronavirus.

„Krajští radní proto schválili nákup ochranných pomůcek do výše sto tisíc korun jako humanitární pomoc Číně. Jde o respirátory, které jsme v pátek 14. února objednali. Částka poslouží na nákup 1 400 kusů, které už nyní máme od výrobce k dispozici,“ informoval hejtman Petr Kubis (ANO). Větší část respirátorů odešle kraj speciálem, který do Číny vysílá vláda. „Podle našich informací se jeho odlet plánuje do čtrnácti dnů. Zbývající respirátory ponecháme v rezervě pro případnou potřebu Karlovarského kraje,“ dodal Kubis.