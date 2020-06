Letištní balíček je dalšímz opatření, kterými se Karlovarský kraj snaží do regionu přilákat české hosty.

Ilustrační foto | Foto: Deník

FLY & VISIT, to je nový atraktivní balíček služeb, který Letiště Karlovy Vary připravilo na letošní sezonu pro majitele a provozovatele malých letadel včetně ultralightů. Služba zahrnuje přistávací poplatek, parkování letadla do 48 hodin, asistenci pracovníků handlingu po příletu a před odletem a dopravu do centra města a zpět. „Chceme nabídnout služby řízeného letiště pro všechny příznivce všeobecného letectví jednoduchou a lákavou formou, podpořit rozvoj letecké turistiky v rámci vzdušného prostoru naší země a dostat do Karlovarského kraje nové návštěvníky z celé České republiky,“ vysvětlil krajský náměstek Martin Hurajčík (ANO). Podle jednatele letiště Jiřího Pose je cena tohoto balíčku pro letadla s MTOW (maximální vzletová hmotnost) do tisíc kilogramů 1 150 korun, u letadel s MTOW do dvou tisíc kilogramů 1 350 korun včetně DPH. Službu je nutné, i s ohledem na zajištění transferu, objednat minimálně dvě hodiny před přistáním na letišti,“ upřesnil. Letiště má v létě provozní dobu od 8 do 19 hodin a po celou tuto dobu je k dispozici služba řízení letového provozu, briefing na pracovišti handlingu, včetně zázemí pro přípravu letu a asistence při plnění letadel palivem. Díky partnerům letiště je možné zprostředkovat s využitím promo kódů i atraktivní ceny ubytování pro náročnou klientelu v Karlových Varech a Mariánských Lázních.