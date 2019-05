Karlovarský kraj – Miliony z Evropské unie může získat Karlovarský kraj na revitalizaci regionu po těžbě hnědého uhlí. Kraj může být totiž společně s dalšími 41 regiony zařazen do plánované výzvy, která je určena právě pro lokality postižené těžbou. Vyplynulo to ze schůzky představitelů Evropské komise a kraje, která se konala v Karlových Varech. Tyto regiony si navíc zaslouží větší pozornost Unie.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Regiony postižené těžbou, v nichž je životní úroveň nižší než v jiných částech Evropy, potřebují přednostní péči ze strany státu i Evropské komise,“ informovala krajská mluvčí Jana Pavlíková. „Proto by se měl náš kraj mimo jiné přihlásit do plánované výzvy, která se otevře v létě letošního roku. Z ní by měly jít finance pro vybraných 6 regionů na technickou podporu přípravy projektů řízené restrukturalizace a zmírnění následků plánovaného útlumu těžby hnědého uhlí,“ dodala.