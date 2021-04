Ministerstvo zdravotnictví zamítlo jeho žádost k nákupu nového lineárního urychlovače pro Nemocnici v Chebu z programu REACT-EU.

Podle mluvčího Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod níž patří chebská i karlovarská nemocnice, Vladislava Podrackého je nyní onkologická péče poskytována zcela v souladu s vysokými standardy.

„Stávající lineární urychlovač v chebské nemocnici je v této chvíli stále ještě jedním z nejmodernějších v České republice. Zprovozněn byl na konci roku 2015, stejný typ je dosud běžně vyráběn i prodáván a provozuje ho celá řada nemocnic, ať už jde třeba o Fakultní nemocnici v Plzni nebo nemocnice v Chomutově, Liberci a dalších místech,“ říká Martin Čvančara, člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice, který vede její technický úsek. Podle něho tak současný postoj ministerstva nebude mít bezprostřední dopad na kvalitu poskytované péče.

Současný urychlovač podle jeho slov dostal zcela nové počítače, což výrazně urychlilo výpočty. „Stejně tak se instaloval nový plánovací systém, který zlepšil zaměřování a tím kvalitnější léčbu,“ vysvětlil. „Zlepší se tím některé jeho vlastnosti, ale ve výsledku stejně nedosáhne vlastností a parametrů nového modelu. A to je i důvod, proč chceme pro naše pacienty zakoupit nový urychlovač,“ uvedl.

Dalším důvodem pro nákup je připravovaný generel krajské nemocnice. V rámci projekčních příprav se totiž už řadu let počítá s tím, že v Karlových Varech vyroste zcela nové moderní onkologické pracoviště, které by mohlo disponovat až dvěma lineárními urychlovači v návaznosti na CT diagnostiku. To by umožnilo zkrátit čekací doby na léčbu a především ji bezpečně zajistit pro případ jakýchkoliv technických výpadků. Nejde přitom o zanedbatelné důvody. Jen na chebském lineárním urychlovači se denně ošetří až 50 a ročně dohromady téměř 600 pacientů. Případný zánik onkologické péče v Karlovarském kraji by tak v budoucnosti všechny tyto, často velmi těžce nemocné pacienty, odsoudil k dojíždění do Prahy, Plzně, nebo Ústí. I proto chce vedení Karlovarského kraje a KKN dál intenzivně jednat s ministerstvem zdravotnictví i premiérem o umožnění nákupu nového lineárního urychlovače. .„Náš kraj, jako jediný v České republice, nemá vlastní onkologické centrum. Přitom máme dlouhodobě jedny z nejvyšších incidencí u některých onkologických onemocnění, jako je třeba karcinom tlustého střeva a konečníku. Nákup moderní techniky je tedy pro zajištění potřebné zdravotní péče pro naše obyvatele naprosto klíčový,“ říká krajský zastupitel pro oblast zdravotnictví Josef März. „Zamítavé stanovisko ministerstva k nákupu nového lineárního urychlovače v tuto chvíli nikoho neohrožuje a zatím nemá vliv na aktuální kvalitu péče. Ale tak za šest nebo sedm let už by to mohl být pro naše pacienty velký problém. I proto bude kraj dál jednat jak s ministerstvem, tak s premiérem s cílem dosáhnout změny tohoto stanoviska, které považujeme jednoznačně za špatný signál pro obyvatele Karlovarského kraje,“ dodává zastupitel.

„Péče o nemocné je zcela závislá na jediném onkologickém oddělení v nemocnici v Chebu,“ zdůraznil hejtman kraje Petr Kulhánek. Na tyto věci podle svých slov upozornil ministra zdravotnictví v uplynulých týdnech. „Připojil jsem k tomu také stanovisko ministerstva pro místní rozvoj, které potvrdilo, že podmínky čerpání peněz ještě bylo možné upravit,“ uvedl hejtman. „Pevně jsem věřil, že ministr dá podnět k úpravě a zařadí chebskou nemocnici mezi zařízení, jež mají výjimku a finance mohou v rámci REACT-EU získat. To se však nestalo. Jako jediný kraj v zemi tedy nemůžeme modernizovat z dotačních prostředků tento typ péče. Považujeme to za velmi diskriminační a vůči našim občanům nefér zvlášť proto, že patříme k regionům s prvenstvím hned v několika onkologických diagnózách,“ dodal hejtman. Rozhodl se oslovit přímo premiéra s tím, zda by ještě bylo možné zahrnout kraj mezi oprávněné žadatele. „Je třeba zkusit všechny možnosti, protože onkologičtí pacienti v našem kraji potřebují mít stejnou možnost kvalitní léčby jako v ostatních krajích,“ vysvětlil.

Rozhodnutí ministerstva se snaží zvrátit i senátor Jan Horník. Poslal premiérovi Andreji Babišovi dopis, ve kterém na problém upozorňuje. „Odpověď ministra Blatného, že se máme soustředit na rozvoj jiných oborů, považuji za urážející a zcela ignorující stav zdravotní péče v Karlovarském kraji,“ píše. „Věřím, že uvedenou záležitost prověříte a zjednáte nápravu tak, aby Karlovarský kraj mohl žádat o finanční dotaci na zakoupení nového lineárního urychlovače,“ dodává v dopise.

A apelovat se snaží i poslankyně a bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. „Snažila jsem se panu ministrovi zdravotnictví vysvětlit, že není možné, aby náš kraj žádost o dotaci na pořízení nového lineárního urychlovače do Chebu nedostal,“ řekla.