Pokutu 2,7 milionu korun dostal Karlovarský kraj za to, že v letech 2018 až 2021 postupně uzavřel tři smlouvy na zajištění autobusové dopravy bez soutěže o zakázku. Potvrdil to předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna.

Karlovarský kraj podle hejtmana Patra Kulhánka v jisté míře počítal s možným rizikem v podobě postihu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

"Nicméně jsem i nadále přesvědčen o tom, že již minulé vedené kraje nemělo jinou možnost postupu při uzavírání smluv na zajištění autobusové dopravy bez soutěže o zakázku. Prodloužením smlouvy jsme ušetřili významné finanční prostředky oproti novému výběrovému řízení, kde by si dopravci museli pořídit nové autobusy a tím by nabídky obsahovaly výrazně vyšší cenu. Naším odhadem ušetříme tímto krátkodobým kontraktem zhruba 30 milionů korun, což je ve srovnání s uloženým postihem v hodnotě 2,7 milionu korun částka násobně vyšší," uvedl hejtman. Dodal, že další právní obrana proti pokutě by nebyla účelná.

Karlovarský kraj podle informací Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uzavřel smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a. s., prostřednictvím tzv. přímého zadání, tedy bez provedení nabídkového řízení podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Přímé zadání zdůvodňoval zadavatel údajnou mimořádnou situací, konkrétně tím, že hrozí přerušení dopravních služeb. Současně Karlovarský kraj argumentoval nákupem nových CNG autobusů, kdy uváděl, že by nebylo hospodárné, aby musel nabídkové řízení po dokončení tohoto nákupu opakovat. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že nebyly splněny podmínky pro užití přímého zadání, protože Karlovarský kraj znal dlouho dopředu datum ukončení platnosti předcházejících smluv a měl dostatek času na zadání služeb v řádném nabídkovém řízení.

Předseda Úřadu zamítl rozklad Karlovarského kraje. Uvedl, že obviněný věděl o nutnosti uzavřít konkrétní smlouvu vždy více než jeden rok před koncem platnosti smlouvy předcházející a nemohlo se tedy jednat o mimořádnou situaci. Pokud by úřad přistoupil na argumentaci objednatele, pak by to znamenalo, že objednateli by vždy postačilo, aby otálel se zadáním smlouvy o přepravě v nabídkovém řízení či zadávacím řízení natolik, aby mohl namítat hrozbu přerušení služeb a následně mohl zadat zakázku přímo a bez soutěže.

Ani skutečnost, že Karlovarský kraj, připravoval nákup nových autobusů nebyla překážkou v provedení nabídkového řízení. Podle předsedy Mlsny se objednatel fakticky rozhodl v blíže neurčité budoucnosti pořídit CNG autobusy, přičemž pro „přechodné období“ do jejich pořízení se rozhodl rezignovat na zajištění služeb v nabídkovém řízení. Namísto toho s odvoláním na mimořádnou situaci opakovaně přistoupil k uzavírání smluv přímým zadáním stávajícímu dopravci. Předseda úřadu nevyhověl ani námitce proti výši pokuty, která mohla dosahovat výše téměř 15 milionů korun. Pokutu uloženou ve výši přibližně 20 procent maximální sazby nelze považovat za excesivní a plní zejména preventivní úlohu.

