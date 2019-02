Karlovarský kraj - Čtyři výrobky z Karlovarského kraje se mohou pyšnit označením Regionální potravina. Výrobci, kteří uspěli v prvním ročníku této soutěže, mohou na svých produktech používat logo Regionální potravina čtyři roky.



„Hlavním cílem této nové soutěže je pomoc regionálním potravinám a lidem z kraje ukázat, jaké výrobky jsou v regionu k dispozici,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Do soutěže se přihlásilo 58 výrobků. „V našem kraji je spousta lidí, kteří umí udělat opravdu kvalitní výrobek. Zaskočilo nás, že se do soutěže přihlásilo tolik výrobců. Myslím si, že na tak malý kraj je to výborné. Soutěž má velkou váhu jak pro výrobce, tak i pro celý náš kraj,“ uvedl Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje.

Přihlášené výrobky hodnotila jedenáctičlenná porota. „Porota odvedla velkou práci. Někteří porotci při hodnocení přibrali i čtyři kilogramy,“ dodal s úsměvem hejtman. To potvrzuje i krajský radní Jaroslav Bradáč, který byl jedním z porotců. „Ochutnal jsem všechny přihlášené výrobky a musím říct, že to nebylo vůbec lehké. Někteří lidé v našem kraji ani netuší, jaké výrobky se zde vyrábí,“ řekl Jaroslav Bradáč.

Porota výrobky hodnotila ve Střední zemědělské škole v Dalovicích. „Měli bychom podporovat výrobky, které vznikají v našem kraji,“ řekl Zdeněk Perlinger z regionálního centra PRO – BIO.

Vítězové soutěže Regionální potravina Karlovarského kraje 2010

1. kategorie: Mléko a mléčné výrobky – Horský statek Abertamy – výrobek: Kozí sýr Barbora

2. kategorie: pekařské a cukrářské výrobky – Karlovarská pekárna Trend – výrobek: Chléb Doktor vícezrnný

3. kategorie: masné výrobky – Josef Pelant - Termosklady Žalmanov – Doupovská klobása

4. kategorie: alkoholické a nealkoholické výrobky – ARNIKA Josef Šmerda a synové – Madam, bylinný likér