Kvůli přetrvávající krizi v lázeňství iniciovali představitelé Karlovarského kraje on-line jednání krizového štábu pro lázeňství a cestovní ruch.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

„Z toho vzešly návrhy opatření, s nimiž jsme se obrátili přímo na vládu. Mezi návrhy je například Program záchrany, který by sjednotil všechny programy do jednoho. Pracoval by také s procenty ztraceného obratu oproti předchozím dvěma letům. Takový program by byl jednodušší a také transparentnější. V tuto chvíli je pro nás absolutní prioritou,“ uvedl náměstek hejtmana pro lázeňství a cestovní ruch Vojtěch Franta.