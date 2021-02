Karlovarský kraj zahájí očkování učitelů a seniorů nad 70 let

Do očkovacího scénáře zařadí Karlovarský kraj podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) kromě seniorů nad 80 let také učitele a vakcínu budou moci obdržet i senioři ve věku 70 a více let.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

„Očkovat budeme ze současných rezerv a také z mimořádné dodávky vakcíny, kterou postiženým regionům přislíbil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Měla by do kraje dorazit už dnes nebo zítra," informoval včera hejtman Kulhánek. Zdravotníci v kraji využijí k očkování učitelů i vakcínu AstraZeneca, kterou někteří senioři ve věku 80 a více let v Karlovarském kraji odmítli.