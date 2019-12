Podle náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka je to otázka peněz. „Jsme připraveni a zrekonstruované karlovarské nádraží je plně vybaveno k odbavení Pendolina,“ sdělil náměstek hejtmanky.

Dodal, že se podařilo přimět dopravce k zavedení chybějícího sobotního večerního expresu z Prahy přes Plzeň do Chebu. Jezdil každý den mimo zmiňovanou sobotu, což se v novém roce změní. „Dále jsme se dohodli, že večerní expres na opačné trase, tedy vyjíždějící z Chebu, nebude končit v Plzni, ale pojede až do Prahy,“ uvedl Vladimír Omelka, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Karlových Varech. Další novinkou je zavedení dvou ranních rychlíků z Chebu přes Karlovy Vary do Prahy a v opačném směru z Ústí nad Labem do Chebu.

„Co se týká regionální dopravy, tak ta budev roce 2020 podobná současnému modelu, i když někde dojde k navýšení počtu spojů, případně zavedení nových. Týká se to zejména spojů mezi Chebem a Karlovými Vary a nově, zhruba od poloviny příštího roku, bychom rádi zavedli návazný vlak z Chebu do Aše,“ dodal Vladimír Omelka.