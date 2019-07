Podle nových parametrů by tam totiž řidiči mohli jezdit jen maximální rychlostí 110 km v hodině a to se vedení Karlovarského kraje nelíbí. Starostové dotčených obcí se ve svých názorech různí.

Krajské zastupitelstvo na svém červnovém zasedání vyjádřilo nesouhlas s omezením rychlosti ve zmíněném úseku. „Hejtmanka o tomto rozhodnutí informovala dopisem premiéra a ministra dopravy a vysvětlila, jaké důvody k tomu zastupitele vedou,“ uvádí krajská mluvčí Jana Pavlíková.

„V případě D6 nám jde o to, že v roce 2013 Ministerstvo dopravy provedlo změny ve svém pojetí vysokokapacitních komunikací a navrhlo přeřazení rychlostních silnic do kategorie dálnic,“ říká hejtmanka. „Na základě toho byla později zrušena kategorie rychlostních silnic. I z toho důvodu žádáme, aby Ministerstvo dopravy ohledně D6 přehodnotilo svůj záměr a aby se budoucí trasa už v projektu připravovala jako vysokokapacitní komunikace,“ upozorňuje hejtmanka.

Podle hejtmanky by D6 měla být čtyřproudová dělená dálnice s rychlostí 130 kilometrů v hodině, a to i vzhledem k bezpečnosti a kvalitě životního prostředí v tomto úseku. Názory starostů dotčených obcí se v tomto ohledu různí. Například Miloslava Křimská, starostka Andělské Hory, by zachovala nižší rychlost. „My bychom rozhodně kvitovali zachování navrhované rychlosti 110 kilometrů v hodině, a to ze dvou důvodů – kvůli bezpečnosti, protože tu máme dvě odbočky, které směřují na tuto komunikaci, a také kvůli hluku. Čím větší rychlost, tím pochopitelně větší hluk,“ vysvětluje starostka. Ve Stružné se naopak přiklánějí k vyšší rychlosti. „Osobně bych byla pro vyšší rychlost. Na D6 budou nadjezdy a podjezdy, takže co se týče napojení na dálnici, tak kvůli bezpečnosti by to nemusel být až takový problém. Myslím si, že mezi rychlostí 110 a 130 už není takový rozdíl, a pokud se tam nechá ta nižší, řidiči stejně budou jezdit rychleji. Podle mě je v současné době zbytečné a bezpředmětné se tím zabývat, zejména když se termín výstavby D6 stále oddaluje. Pojďme se o tom bavit, až to bude aktuální. Co když za těch pár let, až úsek dálnice vznikne, bude na dálnicích povolená ještě vyšší rychlost i kvůli tomu, že auta budou úplně jiná,“ říká starostka Stružné Zuzana Večerková.