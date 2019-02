Karlovarský - kraj Karlovarský kraj chce proniknout na kubánský trh. Začátkem listopadu proto na karibský ostrov odcestovala krajská delegace v čele s hejtmanem Josefem Novotným (ČSSD).

Krajský úřad v Karlových Varech. | Foto: Deník/Archiv

Cesty se zúčastnil i Miloslav Čermák (ČSSD), náměstek pro zdravotnictví, ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek a také někteří regionální podnikatelé. Zprávu jako první přinesl server Lidovky.

Na slunné Kubě všichni pobývali letos od 1. do 8. listopadu a kraj za cestu politiků zaplatil přibližně 170 tisíc korun. „Prostředky jsou hrazeny za vyslané zaměstnance a zástupce Karlovarského kraje. Členové delegace z podnikatelského sektoru financují svou účast z vlastních prostředků," uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Krajská delegace prý chtěla Kubánskou republiku poznat, protože ta mění podobu svého hospodářství. „Díky tomu vzniká v této oblasti velký potenciál pro realizaci a rozvoj nových podnikatelských záměrů a přístup zahraničních podnikatelů na tamní trh," zní oficiální důvod této krajské podnikatelské mise. Na návštěvu Kubánské republiky pozval kraj i podnikatele Charge d´Affaires, Fermína Quiñones Sánchéz a Obchodní komora Kubánské republiky.

Nádobí i elektrárny

Program podle krajské mluvčí Pavlíkové odpovídal potřebám zúčastněných podnikatelů. „Předpokladem splnění účelu cesty byla také účast na Mezinárodním havanském veletrhu FIHAV s možností navázání kontaktů a poznání možností investic na Kubě. V oblasti představení nové politiky pro realizaci zahraničních investic byl veletrh nový a první svého druhu," vysvětlila mluvčí. Krajská delegace například jednala s kubánskými zástupci o možnosti prodeje spotřebního zboží kuchyňského zboží a náčiní vyráběného v Karlovarském kraji a o jeho distribuci na Kubu. Členové mise také jednali o spolupráci při průmyslové výrobě a o možnostech zakládání společností zahraničními fyzickými a právnickými osobami na Kubě a mimo jiné i o výrobě elektrické energie prostřednictvím alternativních zdrojů a budování solárních elektráren.

Krajští zástupci se setkali s vystavovateli ze sekce pozemních staveb a hovořili o používané technologii silničního stavitelství a o nabídkách vyspělých technologií pro budování mostů a výrobu asfaltových směsí.

Napodruhé a tajně?

Rada kraje cestu na Kubu schválila letos 24. února. Tehdy měl na ostrov odjet i náměstek Václav Sloup (KSČM), ale kvůli jeho komunistické minulosti podnikatelé cestu odmítli. On sám pak ale na cestu rezignoval, ale například společnost Connexion Groupe se pak k delegaci odmítla připojit. „Uvidíme, zda se uskuteční v jiném termínu, nebo zda vůbec," uvedl v únoru 2014 hejtman.

Na Kubu tedy členové mise odcestovali až začátkem listopadu. Bez jakékoliv informace o tom, že se krajská delegace na ostrov chystá, s jakým programem a co tam projednala.

„Doprovod podnikatelské mise zástupci oficiálních veřejnosprávních institucí je totiž podle nepsaného kubánského protokolu nezbytností a základní podmínkou pro realizaci plánovaných setkání," uvedla na dotaz, proč tam zástupci kraje jeli, krajská mluvčí Jana Pavlíková.

Hejtman Novotný včera nebral telefon, ale náměstek Miloslav Čermák sdělil, že krajští politici na Kubu pouze doprovázeli regionální obchodníky, což vyžaduje protokol této zahraniční cesty. „Nic v tom nehledejte. Navazovali jsme kontakty, abychom získali práci pro naše regionální firmy. Kuba se zahraničním investorům v poslední době stále více otvírá, " uvedl náměstek Čermák.

Kdo odjel na Kubu:

Za Karlovarský kraj se účastnili Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, Miloslav Čermák, náměstek hejtmana pro sociální věci a zdravotnictví, Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu. Zástupci podnikatelů: Miroslav Kubeš, předseda dozorčí rady Winding We North, Martin Šretr, předseda představenstva Connexion Groupe, Anton Jurica, předseda představenstva Jurica, a. s., Zdeněk Novák, ředitel oblasti Eurovia CS, odštěpný závod oblast Čechy západ.

GLOSA IVANY KALINOVÉ

Nic v tom nehledejte…

Nic v tom nehledejte. Karlovarská mise politiků a obchodníků na Kubu nebyla tajná, členové mise do Karibiku nejeli na zapřenou ani na dovolenou. Prostě se ta cesta od února protahovala. Že jsme ji platili politikům my, jako daňoví poplatníci, to je přece samozřejmé. Takže neremcejme. A pochopme, oni obchodníky na Kubu pouze doprovázeli a všichni zde fakt hledali práci pro lidi. Podle náměstka Čermáka se Kuba otvírá pro zahraniční firmy, ačkoliv jsem si nevšimla, že by se měnilo zdejší zřízení. Moc v této zemi je stále koncentrována v rukou Komunistické strany Kuby a další politické strany i opozice jsou v zemi zakázány. Přesto Kuba prý nyní nabízí obchodní náruč, i když sem regionální podnikatelé bez politického dozoru jezdit nesmějí. „Jako firmy z bývalého tábora socialismu mají na kontrakty daleko vyšší šanci," zasnil se náměstek. Takže krajští zástupci konečně dobře a prozřetelně zacílili. Odjeli se učit tam, kde by to mohli znát. Karlovarský kraj je nejchudší, lidé mají nejmenší příjmy a nejdražší služby i potraviny. A také hibernované politiky, kteří se ještě stále neprobudili ze spánku v pevné hrázi socialismu a míru. Takže v tom opravdu nic nehledejte. Hlavně ne vizi. Spíše vzpomínky. Vždyť si ti naši krajští socdemokratičtí snílci nejlépe rozumějí s KSČM.