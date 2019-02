Karlovy Vary, Cheb – Plošný zákaz návštěv na všech odděleních vyhlásila Karlovarská krajská nemocnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Zákaz se týká všech lůžkových oddělení a hospitalizovaných pacientů v nemocnicích v Karlových Varech a v Chebu. Platí od čtvrtka 7. února od 8:00 až do odvolání.

Důvodem pro zákaz návštěv je zvýšený výskyt akutních respiračních onemocnění a epidemie chřipky. V 5. kalendářním týdnu výrazně přibylo v regionu nemocných. Nemocnost dosáhla 1073 nemocných na 100000 obyvatel, což při porovnání s předchozím týdnem znamená nárůst o 31,7 procenta.

K vzestupu počtu onemocnění došlo ve všech věkových skupinách, nejvyšší nárůst počtu nemocných, a to o 45,6 procenta, byl zaznamenán u předškolních dětí do pěti let věku. Nárůst počtu onemocnění lze očekávat i tento týden.