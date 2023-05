Když zakladatel hnutí ANO 2011 Andrej Babiš vyrážel vloni v srpnu před komunálními volbami do regionů, byl Ostrov na Karlovarsku jedním z pěti míst, kde se zastavil. Byla to tehdy pro mnohé Ostrováky velká událost. Jenomže dnes je situace zcela jiná. Problémy, s nimiž se potýká místní organizace ANO, bude totiž řešit dokonce až pražský kongres. ANO zde přitom vyhrálo volby a její lídr David Hanakovič se měl stát starostou. Tím byl nakonec skutečně zvolen, jenomže už ne jako člen právě tohoto hnutí, protože ho krátce před tím opustil poté, co se provalilo, že byl pravomocně odsouzen za braní úplatků. O situaci v ostrovském ANO jednalo v pátek minulý týden krajské předsednictvo a jeho závěry jsou pro místní organizaci nekompromisní. „Žádáme rozpuštění organizace v Ostrově,“ uvedl člen krajského vedení ANO Martin Hurajčik.

„Krajské předsednictvo na toto jednání pozvalo členy ostrovské organizace a vyslechlo jejich argumenty. Poté jsme záležitost pečlivě projednali a prodiskutovali, přičemž jsme došli k závěru, že platí už naše předešlé usnesení. Jednomyslně jsme se shodli, že budeme žádat o rozpuštění místní organizace v Ostrově. Co je důvodem? Porušení stanov,“ pokračoval Hurajčik s tím, že usnesení krajského vedení musí ještě odsouhlasit celorepublikový výbor, který zasedne v Praze. „Nebudu předjímat, jak se k tomu členové ostrovského ANO postaví. Uvidíme až po jednání v Praze,“ dodal Hurajčik, který je také členem tohoto celorepublikového výboru.

Ostrovské ANO má sedm členů a jejich předsedou je radní Lumír Pála. „Máte dobré zprávy z jednání, které bylo uzavřené. Ty informace můžou být takto vámi interpretovány. Nechci být popotahován za to, co jsem k té věci řekl, proto to nebudu do rozhodnutí jednání v Praze komentovat. Nadšen z toho pochopitelně nejsem. Podle mě je to ale jen v duchu – jedna paní povídala,“ poznamenal Pála.

Právě on poněkud kuriózně reagoval na podzimní Hanakovičovu rezignaci na člena ANO. Na sociálních sítích to totiž jako šéf ostrovské buňky lajkoval.

Hurajčik minulý týden uvedl, že důvodem k nespokojenosti jsou lidé, kteří se objevili na ostrovské kandidátce. Hanakovič svou trestní minulost redakci Deníku popřel, pak se k ní následně přiznal. Jenomže tuto okolnost nesdělil ani ANO. I když bylo ostrovské ANO krajským předsednictvem po zveřejnění těchto informací vyzváno, aby na starostu nominovalo někoho jiného, nestalo se tak. Místo toho Hanakovič z hnutí vystoupil a následně ho lidé z ANO, zástupci z MHNHRM společně se zastupiteli Ostrov, můj domov a Unií sportu podpořili na postu starosty. Hanakovič není ale jedinou osobou na kandidátce, kvůli níž se situací v Ostrově krajské špičky zabývaly.

V Ostrově nemá problémy jen ANO. K rozpuštění už bylo vyzváno MHNHRM, jejichž předseda Pavel Čekan je ostrovským místostarostou. Jde tak hned o dvě politická uskupení, jejichž lidé stojí v čele města. Harmonický rozvoj k tomu vyzvala celorepubliková rada poté, co MHNHRM kývlo na utvoření koalice s SPD. Stát se tak má k 31. květnu. Předseda republikového hnutí Josef Hora vysvětlil, že tím sice ostrovská buňka neporušila stanovy, ale naznačil, že mohla porušit morální principy, na základě nichž hnutí vzniklo. „Zda uposlechneme výzvu? To určitě neuděláme. A pokud má pan Hora potřebu tuto věc řešit takto veřejně, tak se na světlo dostane obsah výzvy, kterou jsme dostali. V dopise od vedení hnutí nejsou uvedeny konkrétně důvody, proč má být klub rozpuštěn. Usnesení smírčího řízení jsme ani nedostali. To my se cítíme poškozeni, ale dokážeme žít i bez hnutí. Nevíme, co jsme udělali, já ani nevím, na co mám vlastně reagovat. O koalici s SPD se v dokumentu nic nepíše, tak to tam měli napsat, že jim to vadí. V názvu dokumentu je uváděno, že jde o záležitost z povolebního jednání. Takže vedení může třeba vadit i to, že jsme šli do koalice s ANO. Stanovy jsme neporušili a abych řekl pravdu, tak co není stanovami nařízeno, tak všechno ostatní je dovoleno,“ konstatoval minulý týden Čekan.