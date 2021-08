Krajský úřad Karlovarského kraje nepostupoval správně, když neposkytl podklady k nezávislému posudku na výstavbu obřích logistických hal na území obce Hory. Takové jsou závěry ministerstva životního prostředí, u kterého si stěžovala starostka Hor Lucie Hostašová.

"Dostali jsme od ministerstva potvrzení, že krajští úředníci pochybili, když nám dokument neposkytli. Měli nám ho dát k dispozici," uvedla tento týden starostka Hostašová.

Velký zvrat v případu nastal začátkem května, kdy Josef Tomášek předal krajskému úřadu závěry svého nezávislého posudku v rámci vlivu na životní prostředí takzvané EIA. Úředníci krajského odboru životního prostředí měli závěry posudky k dispozici, ale odmítli je prozradit nejen redakci, ale i starostce Hostašové. Deník tak sám oslovil zpracovatele Tomáška, který stanovisko redakci sdělil. "Došel jsem k závěru, že plánovaný záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Ve své zprávě jsem ale navrhl omezující podmínky, které jsem zapracoval do závazného stanoviska," netajil se svým postojem začátkem května Tomášek.

Vedení obce se postup krajského úřadu nelíbil, a proto okamžitě svolalo mimořádné zastupitelstvo, na němž se rozhodlo, že na úředníky podá stížnost. "Domníváme se, že jednání některých úředníků neodpovídá správným postupům a zákonným náležitostem. A proto jsme se rozhodli podat podnět o prošetření postup nadřízenému orgánu," vysvětlovala tehdy starostka Hor.

Na základě posudku od Tomáška zpracovali zaměstnanci krajského odboru životního prostředí své vlastní stanovisko. I to dopadlo ve prospěch investorky, významné české podnikatelky Lucie Lettenmayerové. Ještě před jeho zveřejním reagovala 6. května ředitelka krajského úřadu Martina Vránová takto: "Odbor životního prostředí již má posudek k dispozici, ale v současné době jej vyhodnocuje. Zveřejněn proto bude spolu se stanoviskem přibližně do 25 dnů. Proč jsme nezávislý posudek nezveřejnili? Protože tak vždy činíme až s vydáním vlastního stanoviska. To se chystáme vydat v tomto týdnu. Naši úředníci ale určitě postupovali v souladu se zákonem."

Krajský úřad vinu potvrdil. "Ano, ministerstvo potvrdilo, že úředníci odboru životního prostředí pochybili, ale své pochybení napravili ještě před vydáním rozhodnutí ministerstva a posudek dali k dispozici," komentovala rozhodnutí ministerstva mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Obec Hory 12. května navíc podala žalobu ke Krajskému soudu v Plzni, která se týká veřejného jednání ohledně vlivu na životní prostředí. To bylo totiž kvůli lockdownu nařízeno on - line přes program Microsoft Teams. "Řada lidí se nemohla připojit, navíc u nás žije mnoho starých lidí, kteří internet nepoužívají. Přitom netlačil čas, jednání mohlo počkat, aby se konalo tradiční formou. Do dnešního dne nám ovšem od krajského soudu nic nepřišlo. Pokud by nám soudce dal za pravdu, muselo by se veřejné projednání opakovat," poznamenala starostka Hor.

Kdyby jim soud nevyhověl, pokusí se obec výstavbu zastavit žádostí o přezkoumání EIA u ministerstva životního prostředí. Haly mají mít totiž dopad nejen na život obyvatel Hor, ale i třeba sousedního Jenišova. Lidem vadí například velký nárůst nákladní dopravy. Ochránci přírody pak upozorňují na výskyt chráněných živočichů i rostlin, konkrétně luňáka obecného, který má v Horách své loviště. Lettenmayerová, která chce haly využívat k internetovému obchodu, v květnu Deníku sdělila, že o žalobě neví. "Já ani nevím, že existuje nějaký pták luňák. K přírodě se musejí vyjádřit odborníci, já jí nerozumím. Současný projekt je v souladu s územním plánem, kde je dovolený obchod. Ptali jsme se na ministerstvu, zda je e-komerce obchod, a odpověď zněla, že ano. Já zákon neporušuji. Jen se snažíme původní projekt zaktualizovat do současných podmínek,“ komentovala záležitost Lettenmayerová..

Podle Hostašové je naprostou novinkou zástavba dotčených pozemků. "Na katastru je na nich nyní plomba. Zřejmě se těmi pozemky ručí bance," uvedla starostka Hor, která se obává, aby mezitím nebylo zahájeno územní řízení. "Záměr výstavby logistického centra je v současné době stále v procesu EIA, tedy vyhodnocení vlivu na životní prostředí, až po té bude následovat řízení o změně územního rozhodnutí," informovala tento týden Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu, který je v tomto případě nadřízeným stavebním orgánem v záležitosti Hor. S tímto procesem pomáhá investorce bývalá vedoucí karlovarského stavebního úřadu Ivana Doubová. Původní plán hal v Horách je starý asi dvacet let a na samém začátku se v něm počítalo s centrem služeb a obchodu. Mělo se jednat o obdobu plzeňské Olympie s obchody, multikinem a službami. Z původního plánu zůstal jen název a také rozloha, která činí 74 tisíc metrů čtverečních.