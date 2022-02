Podatelna u Okresního soudu v Karlových Varech byla otevřena v roce 2007, aby lidé z kraje už nemuseli cestovat k vyřízení svých soudních záležitostí ke krajskému soudu do Plzně. Jenomže ta byla loni v březnu zrušena, za což podle Jany Mračkové Vildumetzové (ANO), krajské zastupitelky a poslankyně, může nečinnost hejtmana Petra Kulhánka (STAN). „Informováni jsme o tom nebyli. Kdo jiný než Kulhánek to měl vědět a měl největší páku to změnit? Je obrovskou chybou, že jsme si podatelnu nechali vzít,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

Jenomže podle informací hejtmana i radního Roberta Pisára (STAN) bylo o zrušení podatelny rozhodnuto už v říjnu 2020. A to šéfem Krajského soudu v Plzni Alexandrem Kryslem, který shodou okolností na tuto funkci 31. ledna rezignoval. „V říjnu 2020 jste u moci byli vy. Podatelna byla prý zrušena v rámci epidemiologických opatření,“ ohradil se radní Pisár. To potvrdil i Kulhánek. Další palbu zahájilo ANO i kvůli přesunutí pobočky krajského soudu z Karlových Varů do Chebu. Krajský soud měl být podle původních a letitých plánů vybudován v areálu Krajského úřadu v Karlových Varech, z toho ovšem kvůli nedostatku peněz vždy sešlo. Nyní by pobočka měla vzniknout v objektu chebského okresního soudu, o čemž by měl v Karlových Varech v nejbližší době jednat hejtman Kulhánek s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS).