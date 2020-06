Karlovy Vary opět hostí filmaře, už poněkolikáté v Grandhotelu Pupp. Jeho krásné prostředí si teď pro svůj snímek Stáří není pro sraby zvolil režisér Tomáš Magnusek. Ve filmu si zahrají Jiří Krampol, Jan Přeučil, Rudolf Hrušínský, Luděk Sobota, ale i Natálie Grossová. „Při natáčení použijeme i dva drony, ale zřejmě jen pro snímání interiérů,“ uvedl Darek Husták ze štábu.

Herci se na natáčení velmi těšili už jen kvůli dlouhé pauze způsobené covidem-19. „Je to příjemné, že můžeme zase pracovat a že jsme opět mohli zavítat do Karlových Varů. Hlavně jsem se po delší době setkal i s kamarády a kolegy,“ prozradil Jan Přeučil, kterému se scénář k filmu zalíbil. „Připomíná mi staré dobré francouzské komedie. Myslím, že by si diváci u něho mohli odpočinout. Líbí se mi, že ukazuje to, že i ve zralém věku si lidé mohou užívat,“ dodal herec.

Přeučilův kolega Jiří Krampol přiznal, že po pandemii to není jeho první natáčení. „V úterý jsem měl už vystoupení a natáčel jsem i pro televizi,“ uvedl Jiří Krampol, který také prozradil, že Stáří není pro sraby se točilo už minulý týden v Jindřichově Hradci a Náchodě.

Karlovy Vary zná velice dobře. „Dělal jsem tu spoustu filmů. My herci měli za totality vždy toto město rádi, protože nám přišlo, že je to tu nějaké svobodnější. A máte tu fascinující hřbitov. Hrobky rodiny Puppů a Mattoni jsou opravdu impozantní,“ konstatoval herec.

Karlovy Vary naopak nemá vůbec zmapované Natálie Grossová. „Byla jsem tu jako malá na nějaké pěvecké soutěži a od té doby už ne,“ zastyděla se trochu mladičká herečka, která je šťastná, že se konečně může věnovat své profesi.