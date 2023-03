Bavilo ji to a tak se přihlásila do Asociace malířek a malířů kraslic ČR. Tam se naučila technikám voskový reliéf, lepení slámou a také pro mnoho lidí nepoznané technice zdobení jezerní sítinou.

Svůj talent a šikovnost rozvinula naplno a v oboru zdobení kraslic slámou je dokonce mistrem lidové umělecké tvorby. "Tato technika je velmi pracná a časově náročná. Člověk musí mít velkou trpělivost. Celkový výsledek je však nádherný. V této technice jsem našla největší zalíbení. Mým přáním je, aby se tato technika dále rozšiřovala," říká Volková s tím, že pořádá pro děti workshopy či vydává publikace, kde techniku lepení slámou představuje. Slepičí kraslici při této technice zdobí mistryně zhruba osm hodin. Při pohledu na precizní vzory z ječné či ovesné slámy si laik myslí, že je vyráběl stroj a ne lidská ruka.

"Někteří při zdobení slámou ji přibarvují. Já ji nechávám tak, jak je. Sbírám různé odstíny slámy, které jsou závislé právě na zralosti, a při zdobení záměrně kombinuji kontrasty slámy. Mezi sběrateli kraslic je můj rukopis znám jako květinový vzor, zejména klas. Na zdobení se hodí nejlépe ječmen, stébla jsou jemná a nádherně stříbřitá. Sláma z ovsa je naopak zlatá," popisuje Volková.

Vystihnout počasí a zralost slámy má za důsledek to, že Lenka Volková je na poli či jinde v přírodě velmi často. Další tradiční technickou je podle ní zdobení jezerní sítinou. "Musíte na podzim vystihnout zralost traviny a sirkou vymáčknout bílý vnitřek. Je to duše té traviny a jmenuje se jezerní sítina neboli dužina. Kombinuje se zelenou či červenou, což jsou tradiční barvy. A do třetice zdobím voskovým reliéfem. Vosk si míchám svůj vlastní a poté za pomoci různých pomůcek zdobím kraslice. Mám několik vlastních technik, kterými se odlišuji od ostatních. Každý má svůj rukopis. Zpočátku jsem zdobila jen voskem, ale díky asociaci jsem se naučila zbylé dvě techniky. Prostě mě to, jak se říká, chytlo," usmívá se Volková, která se svému koníčku věnuje 17 let, při zaměstnání.

Své zkušenosti se snaží předávat mladé generaci. Každým rokem pořádá pro děti workshopy, ale také setkání s lidmi všech generací.

"Ráda zdobím kraslice v blízkosti dětí, protože vztah k lidovým tradicím se začíná utvářet v dětském věku," dodává Volková.

Tradiční výstavu spojenou s ukázkami zdobení s názvem Kraslice v Kraslicích mohou zájemci navštívit do neděle 26. března. Koná se v kraslickém Domě kultury na jeho Malém sále. Pořádá ji Městské kulturní centrum a svůj um tam předvádějí členové asociace ukázky tradičních jarních řemesel. K vidění je i výstava panenek v tradičních lidových krojích.