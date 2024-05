Pec v krematoriu dosáhla svého maxima. Za špatný stav může i koronavirová pandemie. Nebýt jí, ještě nějaký čas by pec vydržela.

Pec v karlovarském krematoriu dosloužila, proto je nevyhnutelná její odstávka. Znamená to tedy, že krematorium nebude přijímat nebožtíky a bude je znovu tak jako v roce 2018 převážet do Hrušovan u Chomutova. Tehdy byla situace vážná, poškozeno celé zahoření. Karlovarská kremační pec dosáhla svého maxima a vedení radnice přiznává, že to uspěchala koronavirová pandemie, kdy v souvislosti s covidem-19 zemřely v Karlovarském kraji téměř dva tisíce lidí. Nebýt pandemie, ještě nějaký čas by pec vydržela.

„Záruka na kremační pec počítá s dvanácti tisíci žehů, v tuto chvíli jich už má za sebou dvanáct tisíc osm set. Pec jsme nechali zkontrolovat znalci, kteří zjistili, že už má porušenou vyzdívku. Špatný technický stav zařízení potvrdil i další posudek,“ vysvětloval náměstek primátorky Martin Dušek (ANO).

Generální oprava kremační pece vyjde město Karlovy Vary na 4,8 milionu bez DPH. Vzhledem k tomu, že jde o jediné zařízení tohoto druhu v regionu, které tedy slouží pro všechny občany Karlovarského kraje, na opravu přispěje i Karlovarský kraj. Jde o částku 1,3 milionu korun.

„Počítáme, že odstávka bude trvat šest týdnů. Počítáme s ní na letní prázdniny, a to především na červenec. V srpnu ji uvedeme do zkušebního provozu, kdy se postupně začne vypalovat, aby proschla,“ upřesnil náměstek Dušek.

Pec není jediné, co karlovarské krematorium trápí. Pozůstalí si už delší dobu stěžují na neadekvátní a nedůstojný stav celé kremační budovy. „Víme o tom. Proto Kancelář architektury města uzavřela s architektonickým studiem Zigler smlouvu na zpracování konceptu. Ten by se měl týkat celkové rekonstrukce krematoria. Počítáme, že do konce června bychom měli mít podklady k dispozici,“ doplnil karlovarský radní Petr Bursík (ODS). Náklady na rekonstrukci město zatím nezná. Podle náměstka Duška půjde ale určitě o desítky milionů korun. Součástí této akce nemá být rekonstrukce jen hlavní budovy, ale celého prostranství včetně parkoviště.