Už půl roku se o tom přesvědčují obyvatelé, kteří bydlí v obchodní zóně v blízkosti tří restaurací, kam chodí řada hostů a baví se v alkoholovém opojení na ulici při pokuřování cigaret.

Nic nevyřešily ani kontroly a sankce strážníků, které místní lidé na zjednání pořádku pravidelně přivolávají, a ani petice, kterou adresovali karlovarskému magistrátu. Také zastupitelé, kteří se situací zabývali, jsou bezradní.

Někteří se lidí zastali, jiní poukázali na to, že zábava k městu patří a nelze ji lidem zakazovat. „Pak jsme kritizováni za to, že se ve městě nic neděje,“ uvedl například zastupitel Jiří Klsák (KOA).

Také podle radního pro odbor dopravy a životního prostředí Martina Duška (ANO), který není eskalací zdejších potíží nadšen, je magistrát od jiných lidí zase kritizován, že by při zákroku proti těmto provozovnám vylidňoval město a bránil mladým lidem v zábavě. „Tak ať se sem jdou alespoň podívat. To, co se tady děje, je šílené. My už jsme zoufalí,“ stěžuje si místní obyvatel, který nechce být jmenován. Pod peticí se už podepsalo přes 200 tamních obyvatel.

Magistrát se ale brání a řešení problému je i podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) i velitele městských strážníků Marcela Vlasáka velmi složité. Majitelé restaurací Bamboocha Bar či Lékárna totiž vyhláškou nařízený noční klid od 22 hodin neporušují. Na vině je podle nich protikuřácký zákon, který vyhání hosty podniků na ulici.

„Kontroly zde provádíme a padly už pokuty za rušení nočního klubu či za neoprávněné odkládání odpadů,“ uvedl velitel strážníků Vlasák, který doufá, že kumulaci lidí rušících o víkendových nocích klid se podaří zredukovat.

Jiná situace je ovšem v bývalém kině Praha. Podle radního Duška je to soukromý klub, který provozovatel pronajímá na soukromé akce. „Neoznámil nám je dopředu, původně to měly být jen projekce filmů. Budeme proto o nápravě jednat se stavebním i finančním úřadem, hygienou i městskou policií,“ uvedl Dušek.

Majitel nemovitosti David Rudolf ale zdůraznil, že ač prostor v kině Praha není zkolaudován, provoz za určitých podmínek dopředu vyjednal s pověřenými úřady. „Není to klub s každodenním provozem. Máme také člověka, který po každé akci uklízí nejen kino, ale také pasáž a okolní prostranství,“ zdůraznil Rudolf.