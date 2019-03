Nadměrný náklad projede regionem v dubnu. Přesný termín ale ještě stanovený není. „Kvůli průjezdu kolony prochází některá místa ve městě úpravou. Kvůli přepravě komponentů větrných elektráren je třeba zásahu u kruhového objezdu pod kostelem svatého Vavřince, kde musí dočasně změnit místo pět stožárů veřejného osvětlení. Po skončení akce se pouliční lampy vrátí na původní místo. Staré stožáry však nahradí nové,“ uvedl mluvčí Chodova Martin Polák. Drobnější úpravou projde i levá strana silnice u objezdu ve směru na Vřesovou.

Podstatnější změnu čeká kruhový objezd u Penny, kde je třeba odstranit část středové plochy a samotný ostrůvek. „Tato podoba pak bude podle všeho trvalá. Radnice totiž předpokládá, že v budoucnu by městem mohl projíždět další obří náklad,“ dodal Polák.

Starostka Jindřichovic Martina Majdáková potvrdila, že ve větrném parku přibude právě sedm elektráren. „Pro obec znamená výstavba a provoz dalších významný příjem do rozpočtu,“ řekla. Jen za současné čtyři inkasuje radnice ročně půl milionu. Kolik přesně to bude z nových sedmi, zatím není jasné. Odvislé to bude podle výkonu elektráren. Kolona, která poveze elektrárny do větrného parku, bude čítat zhruba 80 automobilů. Nejdelší částí jsou listy rotorů o délce 70 metrů.