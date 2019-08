Do bezvýchodné životní situace se podle slov vedoucí odboru sociálních věcí města Ostrova Kateřiny Šplýchalové dostala samoživitelka, kterou město v bytě ihned ubytovalo.

„Počítáme s tím, že ho tato žena bude využívat zhruba čtrnáct dní,“ vysvětlila Kateřina Šplýchalová. Jako krizový byt vyčlenilo město Ostrov zatím jeden byt o velikosti 2 plus 1, který byl částečně vybaven na náklady odboru sociálních věcí a také z věcí, které městu darovali lidé. „Náklady na elektřinu a vodu hradí v plné výši město. Nájemník, který se v bytě nesmí zdržet déle než tři měsíce, má stanoveno nájemné tisíc korun měsíčně,“ doplnila vedoucí. Vedení radnice se údajně inspirovalo v Přerově, kde takový byt mají již delší dobu. Jeho smyslem je poskytnout lidem, kteří se dostanou do složité životní situace, zázemí a získat čas na řešení problémů. „Víme, že za tři měsíce dokážeme potřebnému člověku zajistit buď městský byt, nebo najít místo v nějakém sociálním zařízení,“ dodala Šplýchalová.

Krizový byt však nemá sloužit jen sociálně slabým, ale může pomoci i lidem, kteří například vyhoří, mají vytopený byt anebo se ocitnouv podobné nenadálé situaci. „Cítili jsme, že tuto variantu pomoci nemáme k dispozici, a proto jsme o vyčlenění této bytové jednotky rozhodli. Situaci v něm budeme bedlivě sledovat, a pokud bude potřeba, může se do budoucna stát, že uděláme například i druhý krizový byt,“ vysvětlil místostarosta města Marek Poledníček. Poznamenal, že nájemné ve výši tisíc korun je takzvaně krizové a má pomoci lidem například našetřit si na kauci nutnou k pronájmu bytu anebo jen pomoci vyřešit složitou životní situaci. Byt o velikosti 2+1 může v budoucnu využívat i více lidí.

„Protože se jedná o vcelku velký byt, mohlo by se do budoucna stát, že by ho přechodnou dobu obývaly třeba dvě maminky samoživitelky a podobně,“ dodal Marek Poledníček s tím, že v bytě by neměly přespávat další osoby. Situaci v něm sledují sociální pracovnice města, které dohlížejí na to, aby v něm byl pořádek a klid.