Základní umělecká škola Antonína Dvořáka působí v Karlových Varech už 77 let. Zájem o její výuku je v některých oblastech takový, že musela vyhlásit stop stav. Konkrétně jde o výuku hry na kytaru, která je v poslední době velmi populární a na umělecké škole nejžádanější. Dobrou zprávou pro všechny rodiče je, že tato umělecká škola navzdory dramaticky rostoucím cenám za poslední roky vůbec nezdražovala.

V kurzu je na umělecké škola kytara, populární jsou i bicí | Video: Kopecká Jana

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka působí v Karlových Varech od roku 1946 a původně sídlila ve Svahově ulici. V současné době působí ve třech objektech, a to ve Šmeralově ulici, ve Staré Roli a v Kollárově ulici. „Ve Šmeralově ulici máme naší základnu, je tam ředitelství, hudební obor, taneční a literárně dramatický obor. Ve Staré Roli máme pouze hudebníky, v Kollárově ulici pak jen výtvarníky. Fungujeme tedy jako čtyřoborová umělecká škola,“ říká ředitelka Ingrid Ahneová.

Zatímco náklady škole rostou, ta ponechala ceny v jednotlivých oborech dokonce na úrovni předcovidového období. „Opravdu jsme dlouhé roky ceny neupravovali. Vycházíme tím tak vstříc rodičům, nechceme jim ještě více komplikovat život. Znamená to sice, že musíme více šetřit, ale stále to zvládáme. Je to i díky korporátním cenám, které nám nabízí zřizovatel, tedy město. Konkrétně jde o energii, jejíž spotřeba je u některých oborů velmi vysoká, tím je hlavně keramická tvorba,“ pokračuje ředitelka Ahneová.

Podle nákladovosti je také stanovena výše školného. Nejdražší je výtvarný obor, nejlevnější naopak literárně dramatický, kde žák v rámci dobrovolného vzdělávání nepotřebuje mnoho pomůcek.

Právě o literárně dramatický obor je ale také na umělecké škole nejmenší zájem. „Ten největší je o hudební, ale to je historicky dané. Odhaduji, že polovina našich žáků dochází právě na tento obor. Nejvíce dětí máme tradičně ve hře na klavír, sólovém zpěvu a také hře na kytaru, kterou máme kompletně obsazenou a máme stop stav, protože pro přijetí dalších žáků bychom potřebovali další učitele. Ty však nemáme. Velmi populární je v poslední době hra na bicí. Nejmenší zájem je naopak o žesťové nástroje,“ konstatuje ředitelka umělecké školy.

Pokud by chtěl rodič v současné době dítě na školu přihlásit, mnoho možností už ale nemá. Jak totiž Ahneová upozorňuje, umělecká škola je také oficiálně školou, pro kterou začíná výuka 1. září. „Začátek září je začátkem výuky i pro nás. Proto první kolo zápisů děláme v červnu, druhé pak na začátku září. Výjimečně jsme ale ochotni po osobní konzultaci individuální případy řešit,“ dodává ředitelka umělecké školy.

A jaké jsou ceny za výuku? Literárně dramatický obor vyjde na jeden školní rok na 2200 korun, taneční na 2800 korun, plošná tvorba v rámci výtvarného oboru na 3000 korun, prostorová (tedy keramická tvorba) na 4200 a hudební na 3400 korun. „Platbu mohou rodiče posílat za celý rok a nebo za pololetí, přičemž pak je částka poloviční. Slevu nabízíme v případě, pokud u nás dítě chodí do tří studijních zaměření, pak má třetí výuku zdarma,“ uzavírá ředitelka Ahneová.

Bicí má na starosti na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka Vítězslav Kováč. Na snímku šestiletý Tomáš, který na hodiny dochází už druhým rokem.Zdroj: Deník/Jana Kopecká