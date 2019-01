Krušné hory - Obyvatele potrápilo silné sněžení a vichřice

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Skiareál Boží Dar Neklid byl o víkendu celý v provozu. Sedačkovou lanovku museli ale provozovatelé už v sobotu kvůli silnému větru zastavit. „Pořád sněží. Občas se obloha zatáhne tak, že prakticky není vidět. Komunikace se nám sice daří s obtížemi udržet sjízdné, ale bez frézy bychom byli bezmocní. Projedeme to a silnice takřka hned uzavírají závěje. K tomu máme znovu problémy s neukázněnými řidiči, kteří nedbají pokynů a auta odstaví na silnici místo na vyhrazeném parkovišti,“ uvedl Jan Horník, starosta Božího Daru.

Vichřice a silné sněžení trápily Božídarské od sobotní noci a prakticky celou neděli. Běžecké trasy upraveny nebyly, to by byla podle Horníka naprosto zbytečná práce. Starosta ale doufá, že se počasí vyřádí nyní a o vánočních svátcích bude klid. „Sníh stále padá, vleky jsou v provozu, a k tomu se stále zasněžují,“ doplnil. V celém areálu platí do 17. prosince třicetiprocentní sleva na jízdné. Skiareál Boží Dar Neklid bude v částečném provozu i po uplynulém víkendu, a to podle zájmu lyžařské veřejnosti.