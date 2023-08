Pokud trávíte prázdniny na Karlovarsku, můžete se projet po Krušnohorském semmeringu, druhé nejvýše položené dráze v České republice. Vlaky na tuto trať vyjíždějí z Karlových Varů a do poslední české stanice Potůčky ujedete 46 kilometrů. Jen pár desítek metrů za stanicí se nachází česko-saská hranice a řada vlaků zajíždí až do sousedního Johanngeorgenstadtu.

Horní vlakové nádraží v Karlových Varech. | Foto: Deník / Jan Čech

Jak uvádí České dráhy, i cesta může být cíl. Semmering je totiž první horská železnice světa. V 50. letech 19. století otevřela cestu z Vídně na jih rakouského mocnářství do Terstu. Železná dráha se line bočními údolími v mnoha obloucích po mostech a tunely po úbočích Alp. Jméno legendární dráhy se tak stalo symbolem pro atraktivní horské železnice v celém mocnářství. Jedna z nich začíná právě v Karlových Varech a překonává Krušné hory.

Z Karlových Varů vlak zpočátku stoupá v údolí řeky Rolavy do Nejdku. Za ním začíná nejnáročnější a nejzajímavější úsek železnice – Krušnohorský semmering. Na 17 kilometrech mezi Nejdkem a Perninkem překoná vlak převýšení více než 350 metrů. V Nových Hamrech vlak udělá „čelem vzad“ a obloukem o poloměru pouhých 180 metrů se otočí do opačného směru a pokračuje po opačné straně údolí dál do hor. Údolí tam překoná po několika mostech, před kterými se nachází Novohamerský tunel s délkou 252 metrů. Na celé dráze se nacházejí dohromady tři tunely o celkové délce přes půl kilometru a množství propustků, mostů a viaduktů. Ten největší se šesti oblouky a výškou 20 metrů se nachází u Perninku.

Nejvýše položená stanice, či lokálkou do Merklína

Pernink je také nejvýše položenou stanicí na trati. Nachází se v nadmořské výšce 902 metrů, jen kousek od nejvyššího bodu železnice s výškou 915 metrů. Dnes je to také nejvýše položená stanice a železnice obsluhovaná spoji Českých drah. V poslední části tratě do Potůčků se pak nachází nejstrmější úsek se sklonem až 30 promile.

Krušnohorský semmering však není jediná zajímavá dráha na Karlovarsku. Na výlet vlakem se lze vydat i po lokálce do Merklína, odkud lze podniknout túru na 1 028 m n. m. vysokou horu Plešivec, nebo do Lokte s kouzelným historickým centrem a známým hradem.

Ještě v roce 2006 jezdily vlaky vlevo jako ve Velké Británii

Atraktivní je také cesta po hlavní železniční trati Karlovy Vary – Chomutov, především úsekem v romantickém údolí Ohře mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří. Železnici otevřela v roce 1873 soukromá společnost Buštěhradské dráhy, která se zaměřovala především na dopravu uhlí. Tato trať byla jednou z posledních u nás, kde se až do roku 2006 jezdilo vlevo, podobně jako ve Velké Británii nebo za časů první Československé republiky. Dnes zde jezdí jedny z nejmodernějších vlaků, jako jsou RegioSharky nebo InterJety. V létě může být cesta vlakem mezi Prahou a Karlovarskem v hlubokých kaňonech Vltavy, Labe a Ohře a pod kužely Českého středohoří příjemným zpestřením prázdninových cest.

Zdroj: Tiskové oddělení Českých drah