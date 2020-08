V červnu pořádalo sdružení Vzbuďme Vary vystoupení v rámci prestižní akce Tanec Praha, která putuje po celé republice. Účinkují na němi Karlovaračky, které vystudovaly Pražskou konzervatoř. „Chtěli jsme toto představení udělat ve Smetanových sadech a žádali jsme město o zábor pozemku o velikosti 100 metrů čtverečních. Chtěli za to sedm tisíc korun. Jsme nezisková organizace, od města jsme dostali na letošek příspěvek pět tisíc korun. To by ani nepokrylo nájem,“ říká Tereza Dvořáková ze Vzbuďme Vary. Tanec Praha se tak odehrál na parkovišti před školou v Libušině ulici, za což sdružení zaplatilo symbolickou částku. „Žádost podal TANEC Praha, nikoliv místní sdružení Vzbuďme Vary. Pokud požádala pražská agentura, postupovali jsme dle standardních podmínek. Kdo na jaké akci vystupuje, není možné sledovat. Možná by stačilo, aby k dané žádosti byla přidaná i zpráva od místního sdružení. Nikdo ze zástupců Vzbuďme Vary nám k tomu další komunikaci nezaslal. Se zástupkyněmi tohoto sdružení jsem měla v červnu jednání, kdy jsme se domluvily, že nám předloží možnost bližší spolupráce,“ uvádí karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

KINO VERSUS TUHNICE

Více než rok jedná s městem o pronájmu letního kina, kde chtěl pořádat i koncerty, Tomáš Procházka. „Čekal jsem, jakou dostanu zprávu z radnice. Upozorňoval je na to, že musím včas jednat s účinkujícími. Odpovědi se mi stále nedostávalo, až jsem o termíny přišel a kvůli nejasné odpovědi i o možnost čerpat dotaci na kulturu,“ tvrdí. „S panem Procházkou jsme několik měsíců komunikovali a připravili rozpočet na opravu letního kina. Zájem, který měl, vycházel zejména ale z provozu hudebního klubu, který zde chtěl obnovit. Byl to právě i on, kdo dané jednání pozastavil,“ říká primátorka. Procházka se nakonec rozhodl uspořádat některé koncerty v Tuhnicích na pozemku u volejbalových kurtů, kde dá prostor i regionálním kapelám. Na první akci 8. srpna tam vystoupí The Crash a Whitesnake Revival.

PŘÁTELÉ KARLOVARSKÝCH KAPEL

Ještě před úderem koronavirové krize oslovilo město sdružení Přátelé karlovarských kapel (PKK), mezi jehož členy jsou i Ladislav Gerendáš, Lucie Výšková či Bedřich Ziegler, s nabídkou kulturní koncepce na letošní sezónu. „Radnímu pro kulturu Pavlu Bouškovi se to hodně líbilo, jenomže pak se to po jeho rezignaci celé smetlo pod stůl. Naším cílem bylo dát prostor regionálním kapelám, aby se neplatily velké peníze za pražské hudebníky,“ vysvětluje Ziegler, hudebník z Uriah Heep Revival. Bouška rezignoval poté, co nastaly neshody ohledně další budoucnosti Karlovarského symfonického orchestru, kterou obhajoval. „Pak se objevila zpráva, že radnice vymyslela koncepci, jak oživit město po koronaviru. A nám volali v momentě, kdy už to bylo celé schválené. Nabídli nám, že máme sehnat kapely, které by zahrály zadarmo. Odmítli jsme to. Pražáci mají dostávat sto tisíc a my máme hrát zadarmo?“ ptá se Ziegler. „Bylo zapotřebí vymyslet něco nového, co přiláká různé skupiny návštěvníků, bude zajímavé pro místní. Na přípravu jsme měli asi 10 dnů. Podařilo se nám získat interprety za zajímavé ceny. Účinkují regionální kapely. Veškeré smluvní vztahy řeší infocentrum. Pro sestavení a zajištění programu jsme oslovili místní agentury, které dlouhodobě s magistrátem spolupracují,“ vysvětluje primátorka.

KARLOVARSKÉ LÉTO

Rozpaky mezi umělci budí i organizace Karlovarského kulturního léta (KKL). Akce, jak bylo řečeno na posledním jednání zastupitelstva, neprošla přes kulturní komisi města a finanční výbor se k sedmi milionům korun na ni uvolněným vyjádřil, až když byla akce schválena. Podle primátorky byli na organizaci osloveni bez soutěže osvědčení profesionálové, jako je Agentura Vlny, Česká umělecká a zástupci Varykonecnějinak. Vlny i Česká umělecká společnost spolupracují s městem opakovaně. Jaké jsou finanční odměny organizátorů? „Provize pro spolupracující agentury je ve výši jednotek procent z celkové částky. V některých případech ani nepokrývá provozní náklady,“ říká ředitel infocentra Josef Dlohoš. Honoráře hostujících interpretů jsou podle něho obchodním tajemstvím. „Ve smlouvě máme jasně stanoveno, že to neposkytneme třetím stranám,“ uvádí.

Vladimíra Suchana z Vln dotaz na KKL rozladil. „Jde o předvolební kampaň, to je jasné. My děláme jen produkci na Rolavě,“ říká podnikatel, který je členem dozorčí rady KV City, jež Rolavu spravuje, a členem hnutí Karlovaráků, kteří sedí na radnici. Dlohoš přitom potvrdil, že Vlny se podílejí i na organizaci koncertů u Thermalu a pořádaly dvě vystoupení stand-up. „Proč jsme byli osloveni? Protože kulturu dělám ve městě 21 let, protože asi mám nějaké kurnik zkušenosti, kontakty a asi to umím. Já se na veřejné peníze nesoustřeďuji a kulturu ve městě dotuji,“ hájí se podnikatel.

KONCEPCE NENÍ

Podle primátorky jednotná koncepce na kulturu není. „Většinu akcí řeší odbor kultury. Jinak jsou vždy otázkou předložené finanční nabídky s tím, že si poptáme i agentury mimo město, abychom zjistili, že ceny jsou ve stejné úrovni. Je správné pracovat zejména s místními podnikateli, kteří pracují v našem městě a zaměstnávají zde další občany. Žádný jednotný řád zatím neplánujeme,“ uzavírá.