V malém prostoru se zaklíněné zvíře nemohlo bez cizí pomoci samo postavit.

Devětadvacetiletý Forint by se bez pomoci hasičů na nohy nepostavil. | Foto: Archiv Daniely Donthové

Dvě asistence při záchraně nehybného koně absolvovali hasiči v uplynulých dnech. Oba případy ale mají různý konec. Zatímco kůň, který se propadl minulý týden do starého dolu v Přebuzi, bohužel při záchranářské akci uhynul, mnohem větší štěstí měl ve stejný den devětadvacetiletý Forint ze stáje Daniely Donthové z karlovarských Rosnic. Za záchranu vděčí především právě zásahu hasičů, a že jich na místě nebylo málo. Koňskému kmetovi totiž na nohy pomohlo dvacet hasičů, kteří akci pojali jako cvičení.

"Opravdu bych chtěla hlavně poděkovat všem hasičům, kteří se záchrany našeho Forinta účastnili. Byli neskutečně šikovní," vzkazuje majitelka stáje zasahujícím hasičům. Koňům se věnuje celý život, desítky let provozuje v Rosnicích cvičné kolbiště, na kterém vychovává další generace žokejů. Jak ale přiznává, bylo to zcela poprvé, co musela hasiče žádat o pomoc. "Nikdy jsme se tady nedostali do takové situace jako minulou středu, byli jsme bezradní a bez hasičů bychom se neobešli," konstatuje Donthová.

Ráno našla Forinta, jak leží zaklíněný v boxu. "Vzhledem k tomu, že je to už starší koník, tak si lehá. Po nočním ležení se ráno chtěl postavit, ale přední část těla včetně předních nohou se mu zasekla a on uvízl mezi otevřenými dveřmi z boxu do uličky stáje, a nemohl se hnout. Měl málo prostoru, aby se mohl postavit," vypráví majitelka stáje. A protože kůň byl již pokusy o to se postavit značně vysílený a hrozilo nebezpečí jeho úrazu, rozhodla se požádat o pomoc hasiče, kteří by pomohli koně z nevhodné pozice vleže vtáhnout zpět do boxu.

A to přesně hasiči, kteří přijeli, udělali. Forinta, který mezitím dostal od veterináře sedativa, zatáhli zpět do boxu. Postavili kladku a když sedativa přestala účinkovat, pomohli koňovi i díky popruhům zpět na nohy. "Kdyby se toto Forintovi stalo venku, tak si samozřejmě pomůžeme sami, ale vzhledem k tomu, že se to stalo ve stáji, kde je málo místa, bylo to poněkud bezvýchodné. Díky hasičům proběhla záchrana Forinta ale naprosto hladce," kvituje Donthová.