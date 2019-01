Karlovy Vary - Opravu garáží bude provádět sdružení firem Baustav, Metrostav a Syner

Před startem Mistrovství světa v basketbalu žen v karlovarské multifunkční KV Areně začaly hořet podzemní garáže. Mistrovství by nemělo být ohroženo | Foto: DENÍK/ Jakub Kopřiva

Podzemní garáže v KV Areně, které v září loňského roku zasáhl požár, se začnou během několika dní opravovat. Rekonstrukce bude stát přibližně dvanáct až čtrnáct milionů korun. Garáže budou v provozu opět koncem června.

„Doufám, že opravy vypuknou co nejdříve. Bohužel dříve nebylo možné podzemní garáže opravit, protože po technické stránce byl problém s tím, že stropy se daly sanovat až v době, kdy se rozpustí ledová plocha v aréně. Strop byl zatěžován právě ledem a také provozem rolby,“ konstatoval jednatel společnosti KV Arena Roman Maleček. Podle jeho slov jsou v současné době krizově vedeny rozvody elektriky do chladicích zařízení, což není úplně stoprocentní.

Dodavatelem prací je sdružení firem Syner, Metrostav a Baustav. „Dodavatel byl už vyzván a vytvořil cenovou nabídku. Také dostal návrh smlouvy. Bohužel vše trvalo trochu déle, než jsme si mysleli. S těmito dodavateli musíme spolupracovat už jenom z důvodu, aby byla i nadále vedena záruka na dílo, kterou máme ještě 3,5 roku,“ dodal. Podle něj by se smlouvy měly podepsat během tohoto týdne a do čtrnácti dnů by se měly zahájit práce na podzemních garážích, protože ledová plocha se bude rozpouštět v nejbližších dnech.

„Doufám, že garáže pod tréninkovou halou budou opravené na konci června. Původní rozpočet rekonstrukce byl odhadovaný mezi 16 – 20 miliony korun, ale díky úpravám a projektu se tato částka snížila. Kompletní opravy tedy vyjdou na dvanáct až čtrnáct milionů korun. KV Arena je samozřejmě pojištěna a díky tomu, že požár je zatím hlášen jako pojistná událost a nebylo zjištěno takzvané cizí zavinění, určitě budeme jednat s pojišťovnou. Ale to je věc města a my budeme pouze dohlížet na to, jak opravy probíhají,“ uzavřel jednatel.