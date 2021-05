Už od pondělí 17. května se mohou opět začít pořádat venkovní akce s maximální účastí 700 sedících diváků. Pokud to vývoj epidemie dovolí, mohly by se o týden později konat už i vnitřní akce. Skepse a nejistota však ve společnosti převládají. "Jediný velký koncert, který chystáme, jsou Kabáti, kteří by měli u nás vystupovat v listopadu. Zatím to neodřekli. Faktem však je, že právě třeba tato kapela potřebuje hodně času na dostatečnou propagaci," říká ředitel KV Areny v Karlových Varech Roman Rokůsek.

Karlovarská multifunkční hala slouží v současné době jako největší očkovací centrum v kraji. Pokud by se spustily vnitřní akce, očkovací centrum ani kultura si vzájemně nebudou překážet. "Na nadcházející období uvnitř Areny nic neplánujeme. Očkovací centrum by u nás mělo zůstat do konce roku. Je to uděláno tak, aby případně neovlivnilo žádnou kulturní akci. Nachází se asi na jedné polovině ochozu a v případě akce je ho možné obejít vchody zleva a zprava. Eventuálně bychom část s očkovacím centrem uzavřeli. Ale opravdu nehrozí žádné organizační problémy. Uvažujeme třeba i o tom, že by se očkovací centrum uzavřelo na ty dny, kdy by tady byly akce," vysvětluje ředitel Rokůsek.

Jediným velkým koncertem je už zmíněná kapela Kabát. "Upustili jsme od dne dětí. Není možné uspořádat akci pro čtyři tisíce dětí. Na léto nic neplánujeme záměrně, protože nechceme konkurovat venkovním kulturním akcím ani sportovním událostem. Chceme se soustředit hlavně na konec roku. Rádi bychom uspořádali velkou mikulášskou s celodenním programem na ledě. Před Vánoci bychom chtěli udělat velkou lední revue," pokračuje ředitel KV Areny.

Velkou náplastí pro maturanty za jejich zrušené maturitní plesy by měla být společná zářijová oslava. "Ta by se měla uskutečnit 18. září, původně měla být v červnu. Určená by měla být pro všechny maturanty, pro něž plánujeme na tento den velký koncert v hale míčových sportů a další vystoupení venku. Se studenty se ladí organizační věci, tato akce by pro ně měla být zdarma," říká Rokůsek.

Nejbližším počinem KV Areny je druhý ročník Autokina na letišti, které by mělo být od 26. do 29. května. Letošní novinkou je, že lidé si na facebooku sami zvolí, jaký film se bude a kdy promítat. "Mezi zaměstnanci jsme si udělali takovou vlastní sázkovou kancelář a tipujeme, který film vyhraje. Zatím vedu já se svým tipem Pulp Fiction," poznamenává s úsměvem ředitel kongresového centra, které v posledních měsících zeje prázdnotou.

KV Arena sází samozřejmě také na sport. 15. června by se tak do ní mohla například sjet česká ženská hokejová reprezentace, která tam má odehrát přátelské utkání v rámci příprav na mistroství světa. "V listopadu by se pak v hlavní hale KV Areny měla hrát kvalifikace českých hokejistek s Dánskem o účast na olympijských hrách," uzavírá Rokůsek.