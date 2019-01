Karlovy Vary - Představil se Nový Hollywood II, české Děti noci a Protektor, Michalkov a Quaid mají černý puntík za absenci.

Jestli chcete pořádný nářez, relax nebo i nezávazné táčky u drinku, přijeďte do Varů. To všechno tu totiž najdete.

Filmový festival vkročil do své druhé poloviny a nabízí filmy všeho druhu – o partnerských vztazích, rodičovské „sodě“, drogách, násilí i hledání sebe sama. Na plátně se představili Bob a Carol a Ted a Alice Paula Mazurského z roku 1969 a pořádně to rozjeli. Slavná komedie mravů o tom, jak těžké je osvojit si vlivy sexuální revoluce 60. let, když je člověku už přes třicet a má děti, sklidila u diváků velký ohlas. Její režisér se pak představil i novinářům v rámci sekce Nový Hollywood II., kde je zařazen i snímek Noela Blacka Pretty Poison (Jedovatý půvab) s výtečným Anthonym Perkinsem.

Tvůrci cyklu Zapomenuté transporty (producent Ondřej Trojan a režisér Lukáš Přibyl) tu slavnostně promítli svůj třetí díl nazvaný Do Estonska. Nabízí strhující osudy pětačtyřiceti českých dívek, jež jako jediné přežily transport do Estonska.

Děti noci měly dvě verze

Michaela Pavlátová si povídala s novináři o svém druhém hraném snímku Děti noci, který bude bojovat o Křišťálový glóbus v hlavní soutěži.

„Scénář měl asi sedm verzí, leccos z něj je jinak, ale hotový film se mi moc líbí,” složila hold režisérce scenáristka Irena Hejdová.

„Stav, který prožívá hrdinka Ofka, může zažít každý, ale já jsem přece jen trochu jiná než ona,” řekla představitelka Ofky Martha Issová, která se sešla před kamerou s maminkou Lenkou Termerovou. „Matka znavená životem a dcera, která si myslí, že ví o světě všechno a všichni ji prudí, to je něco, co prostě vůbec neznáme,” prohlásila ironicky Lenka Termerová na adresu postavy Marthy a své. Režisérka prý točila dvě verze, jemnější a syrovou, ve střižně zvítězila jemná. „Měly jsme s Marthou takovou stupnici od jedné do stovky – jak moc tlačit na pilu – a já už pak jen říkala – Martho, dej tam dvanáctku nebo třicítku,” vysvětlila režisérka svůj přístup k interpretaci příběhu, který se točil v jejím bývalém bytě.

Dvě hvězdy se omluvily

V soutěži včera představili své filmy také Italové (Záminky) a Němci (Dr. Alemán) – Silvia Muntová přinesla pohled do nefunkčního manželství divadelní režisérky a lékaře, německý filmař Tom Schreiber zúročil ve svém snímku zkušenost svého přítele, který se neznalý poměrů vypravil před pár lety do Kolumbie. HBO seznámila s pěti jmény vítězů své soutěže HBO bez cenzury – o nejlepší scénář k celovečernímu dokumentu, který bude dotován částkou jeden a půl milionu korun.

Tvůrci Protektora v čele s režisérem Markem Najbrtem představili hereckou sestavu svého filmu o událostech kolem heydrichiády a protektorátu, který se osudově podepsal na české mentalitě. Zahrají si v něm Jana Plodková z Ha-divadla a Marek Daniel.

Přijela řada hostů, dvě hvězdy – Nikita Michalkov a Randy Quaid – se ale z pracovních důvodů omluvily.