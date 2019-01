GLOSA

Ivana Kalinová | Foto: DENÍK/Archiv KD

Radní Karlových Varů darovali Císařské lázně Karlovarskému kraji za zlomek ceny jejich skutečné hodnoty. A vůbec jim to nedělá problém. Co na to říct?

Že se zbavují dědictví, rodinného stříbra, pokladu, na který se město už nikdy nezmůže?

Ano.

My dědicům odkážeme pouze multifunkční halu, a to pravděpodobně ještě s provozními problémy. Není třeba peskovat Karlovarský kraj za to, že chce Císařské lázně opravit a znovu zprovoznit. Ale lze jen žasnout nad tím, jak karlovarští radní přistupují k odkazu předků.

Jediné, na co se ve své impotenci zmohou, je prodej. Za zvláštních pravidel, kterým rozumějí jen oni. Item.