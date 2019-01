GLOSA

Petr Zahradníček | Foto: DENÍK/Archiv KD

Jaro 2008 — Zemětřesení v Číně, statisíce lidí zůstaly bez přístřešku.

8. srpna 2008 — Bombastické zahájení olympiády v Číně. V normální demokracii by se stát pořádající olympiádu po takové katastrofě světu omluvil, že peníze na zahajovací ceremoniál věnuje radši lidem postiženým zemětřesením, a svět by to zcela jistě pochopil.Ne tak Čína! Propagandisticky světu ukáže velkolepý ceremoniál a následky zemětřesení ignoruje.

A to záměrně nepíši o Tibetu…

Těším se na olympiádu. Budu sledovat výkony sportovců a fandit našim. Jedno vím ale jistě, nebudu se dívat na zahajovací ceremoniál, byť by byl sebebombastičtější.

Vím, že, řečeno slovy Járy Cimrmana: „To je asi tak všechno, co s tím můžu udělat.“ Tímto protestem moc nezmůžu, ale udělám to alespoň pro svůj pocit.