GLOSA

Petr Zahradníček | Foto: DENÍK/Archiv KD

„Dobry den, mate noc pro dva?“ ptá se lámanou češtinou malý mu žs brýlemi v recepci hotelu v centru lázní. Je tu s přítelkyní, oba mají batůžky na zádech a v ruce anglicko – český slovník. Recepční ví, že má v hotelu samé Rusy, ale volno by se našlo… Jenže by to jaksi vadilo většinové klientele, a tak americké batůžkáře odmítne: „Sorry, ale máme plno.“ Dvojice zklamaně odchází a muži vypadne z kapsy u dveří nějaký papírek. Recepční ho jde zvednout — je to vizitka, na které stojí: Bill Gates…

Vím, že je to přehnané a že je úplně jedno, jestli přijde do recepce hotelu Bill Gates, Vladimír Iljič, Pepa Novák nebo Gejza Gondolán. Jestli ale někde chtějí hrát jen na jednu strunu, doplatí na to nakonec sami. Připravují se o rozmanitost, pestrost a peníze.