GLOSA

Ivana Kalinová | Foto: DENÍK/Archiv KD

Při čtení vášnivé diskuze zde na webových stránkách Karlovarského deníku, která se rozpoutala k jednomu billboardu, napadne člověka jediné:

Lidi, neberte se všichni tak zatraceně vážně.

Někteří pisatelé zde za své lídry bojujují tak sveřepě, že kdyby to šlo, tak z internetu stříká krev. Jiní ale vyslovili to, co si myslí většina. Tahle kampaň má grády a lidé se po dlouhé době skvěle baví. Humor, to je koření, které užvaněné a naduté stranické sassiony postrádaly. Vlastně jedna kampaň byla dobrá. To když bývalý primátor Roubínek čepoval a roznášel pivo a všichni se smáli, že ten vrchní je nějakej divnej.

Že jeden billboard volby nevyhrává, na tom se asi shodneme všichni. Nevyhrává je ale ani sebevíc vtipná kampaň.

Rozhodne je účast voličů. Když půjdeme volit, budeme se znovu smát my. A snad po celé další čtyři roky.