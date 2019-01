Karlovy Vary — Glosa.

Pokud chce karlovarská radnice změnit svůj styl, pak to musí udělat tvrdě. Jinak zůstane v očích Karlovaráků jako organizované uskupení, které ví, co činí. A to vše za peníze daňových poplatníků.

Mrhání penězi, to by radnici šlo. V podstatě zadarmo darovala pozemky pod Becherovou vilou, svérázně přistoupila i k prodeji domů v Lázeňské 1 až 5, golfový areál prodala za hubičku, o ceně za Císařské lázně se vůbec nebavíme. Nic z toho se policii nezdálo natolik významné, aby zasáhla. Zastupitelé si občas stěžovali, že nechtějí docházet na protikorupční oddělení, a to je vše.

Nyní radnice přistoupila ke směnnému obchodu s Ministerstvem vnitra.

Asi už tušíme, proč v našem městě jsou politici tak chránění a lidé tak odhalení.