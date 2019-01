Karlovy Vary – Glosa redaktorky Ivany Kalinové.

Ivana Kalinová | Foto: DENÍK/Archiv KD

Zatímco v Karlových Varech zuří verbální bitva o to, zda zápis Karlových Varů a s nimi i celého Západočeského lázeňského trojúhelníku je pro město výhodný, či ne, o pár kilometrů dál, v Bečově nad Teplou, význam slov o ochraně památek a jejich zachování pro budoucí generace pochopili naprosto přesně.

Projekt opravy hradu byl vybrán mezi laureáty cen Evropské unie Europa Nostra a je jediným úspěšným zástupcem České republiky. Už před tímto oceněním nelze než smeknout, ale ještě naprosto nepřehlédnutelný je i fakt, že pro kastelána bečovského hradu Tomáše Wizovského, pro celý autorský tým, který projekt zpracoval, a také pro Bečov samotný jde nejen o prestižní ocenění, ale také o závazek. O závazek, že oprava hradu bude prováděna citlivě, šetrně a s maximální autenticitou. Bečovští odborníci dobře vědí, že práce na rekonstrukci hradu budou nyní provádět pod drobnohledem evropských expertů, a tuto skutečnost vzali jako výzvu. Prostě chtějí obstát.

Kdybychom se vrátili do Karlových Varů, pak bychom nyní řešili, zda hrad zpřístupnit a opravit celý, nebo jenom jeho část. Nebo jej raději uzavřít, protože dohled evropských expertů by narušil rozvoj celého Bečova.

Možná by se karlovarská radnice měla do Bečova vypravit a vzít si tam mustr na to, jak s dědictvím po předcích zacházet, jak jej propagovat, jak si ho vážit a jak se o něj starat. Možná by to Karlovým Varům přineslo daleko více než cesty politiků do Milána či Dubaje.