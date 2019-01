Karlovy Vary — Nový ředitel Petr Horký křísí původní návrhy. Jednou z možností je opět Vřídelní kolonáda.

Zaměstnanci zůstávají. I když Infocentrum prochází zásadními změnami, na stávající sestavu zaměstnanců to podle jeho nového ředitel Petra Horkého vliv mít nebude. Propouštění neplánuje. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Ani po půl roce jednání není jasné, kde bude sídlit karlovarské Infocentrum. Tato obecně prospěšná společnost města se musí ze současných prostor v Lázeňské 1 odstěhovat, protože objekt radnice prodala soukromému subjektu. S nástupem nového ředitele Petra Horkého (ČSSD), jenž v této funkci vystřídal odvolaného Petra Masáka, vzalo za své i poslední definitivní rozhodnutí radních, že se Infocentrum přestěhuje do městské galerie U dvou čápů.

„Pokusíme se najít další prostory. Mám na to týden. Opráším možnosti, které se už objevily, a začneme o nich okamžitě znovu jednat,“ uvedl Horký, který do funkce nastoupil právě včera. Ve hře se tak znovu ocitla Vřídelní kolonáda, kam mělo být Infocentrum původně přemístěno.

Jediné, o co se nový ředitel už starat nemusí, je zázemí pro ředitelství. To bude na Husovce. Podle primátora Wernera Hauptmanna (ODS) jde ovšem stále o dočasné řešení. Infocentrum by se definitivně mělo odstěhovat do zrekonstruovaných Císařských lázní nebo do stánku na opravené Staré Louce.

Infocentrum bude letos hospodařit s téměř sedmi miliony. „Dotace od města činí přibližně o milion dvě stě tisíc korun více než v loňském roce. Odstoupili jsme od záměru, že by se příspěvek pro tuto obecně prospěšnou společnost postupně snižoval a Infocentrum by si na činnost muselo vydělat. To nelze. Infocetrum obchoduje s informacemi a prodává služby. Bez dotací se neobejde,“ uvedla náměstkyně Dagmar Laubová (ODS).

Na dotaz, proč se správní rada Infocentra nečekaně rozhoddla změnit ředitele a proč nevyhlásila na tuto funkci výběrové řízení, zareagoval Jiří Dietz (ČSSD), uvolněný zastupitel. „Petr Masák byl v manažerské funkci osm let a postupně se vyčerpal. Výměna ředitele by pdole nás měla přinést nový náboj a impuls. Výběrové řízemí jsme zvažovali, ale nebylo nutné. oslovili jsme několik kandidátů a Petr Horký s nabídkou souhlasil,“ dodal Dietz, předseda správní rady Infocentra.

Infocentrum zaměstnává jedenáct pracovníků a podle Horkého od něj nelze očekávat žádné personální změny.

Ivana Kalinová, Jana Kopecká